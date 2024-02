“C’è un solo luogo”, attacco pesantissimo: distrutto Mazzarri

Duro attacco dello scrittore napoletano all’indirizzo di mister Walter Mazzarri. Il messaggio lanciato è inequivocabile.

Il Napoli delude ancora. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Milan, gli azzurri di mister Walter Mazzarri hanno messo a referto l’ennesimo passo falso della stagione, uscendo con appena un punto dell’impegno casalingo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un match che per la formazione partenopea si stava tramutando in una nuova sconfitta, evitata dalla rete arrivata al fotofinish di Ngonge.

Il Napoli ancora una volta si è reso protagonista di una prestazione deludente. Nel mirino dei tifosi, ma in particolar modo della società di Aurelio De Laurentiis è finito mister Walter Mazzarri. Sarebbe lui il primo nome in cima alla lista dei responsabili del club partenopeo. La pioggia di fischi arrivati al termine del pari con il Genoa, starebbe facendo riflettere il patron azzurro sull’eventuale esonero dell’allenatore toscano. De Laurentiis difficilmente lo esonererà a ridosso del match di Champions League con il Barcellona, ma iniziano comunque a circolare i primi nomi in orbita azzurra. Uno dei profili che accostati al Napoli è quello di Marco Giampaolo.

Duro attacco a Mazzarri

C’è tanto sconforto e rabbia nell’ambiente azzurro. La dimostrazione è arrivata dopo il triplice fischio del direttore di gara in Napoli-Genoa, dove all’indirizzo di squadra e dirigenti si sono scagliati una quantità infinita di fischi.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri è attualmente nono in classifica, con appena 36 punti raccolti. L’1-1 contro il Genoa, è servito agli azzurri per agganciare a malapena il Torino di Juric. Il tanto ambito treno Champions League si allontana dal club partenopeo con il passare delle partite, i presupposti per raggiungere il tanto ambito obiettivo sembrano non esserci.

Il Napoli fatica sia a mostrare una chiara entità di gioco che a portare a casa risultati utili in modo cinico per mantenere vivi i propri obiettivi stagionali. Problematiche che alla lunga si stanno facendo sentire, compromettendo significativamente gara dopo gara la corsa Champions degli azzurri.

L’ambiente partenopeo vede tra i principali artefici di questa stagione negativa Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri. Proprio il tecnico toscano, dopo il pari deludente contro il Genoa, è finito nel mirino di un noto scrittore napoletano: Maurizio De Giovanni.

Lo scrittore partenopeo ha commentato quanto accaduto questo pomeriggio al Maradona lanciando una pesante frecciata a mister Walter Mazzarri: “C’è un luogo rimasto miracolosamente esente da questa eccentrica utopia chiamata meritocrazia. Un luogo dove si possono mostrare senza remore la propria incapacità, l’assenza di idee, la confusione e tutte le paure, la mancanza di aggiornamento e anche di residua dignità professionale. Ma non vi accalcate, è un posto singolo ed è già occupato. È la panchina del Napoli”.