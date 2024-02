“Offerti 150 milioni al Napoli”: rivoluzione super sull’azzurro, avete saputo?

Offerta monstre rifiutata in estate: un rimpianto che, col senno di poi, sembrerebbe ‘tormentare’ il patron Aurelio De Laurentiis.

Per sovvertire le sorti di una stagione che sembra oramai segnata, il Napoli ha bisogno di buone notizie. Il rientro dello squalificato Mario Rui e dagli infortuni da parte di Natan e Olivera sono una vera e propria boccata d’ossigeno per tifosi, società e allenatore. In vista della sfida contro il Genoa, Juan Jesus a parte per squalifica, Mazzarri potrà contare su tutti i suoi giocatori.

Rosa che tornerà al completo soltanto nella giornata di domani quando Victor Osimhen tornerà a Napoli per sottoporsi a controlli medici che valuteranno le sue condizioni fisiche post Coppa d’Africa. Il centravanti nigeriano ritorna sotto l’ombra del Vesuvio dopo la delusione in finale contro la spregiudicata padrona di casa della Costa d’Avorio. La Nazionale dell’ex Milan e Atalanta Kessie è riuscita a vincere per la terza volta la competizione lasciando tutti a bocca aperta.

Osimhen è uscito abbastanza malconcio e per il boccone amaro da di digerire e per un problema addominale che lo ha tenuto in dubbio fino alla viglia della semifinale contro il Sudafrica, battuto ai calci di rigore. L’ex Lille, durante lo svolgersi del torneo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro che hanno fatto storcere il naso a più di un tifoso partenopeo. Parole poi confermate, in seguito, direttamente da Aurelio De Laurentiis che ha lasciato intendere che il calciatore, in estate, partirà.

Novità su Osimhen, spunta un clamoroso retroscena

Secondo quanto svelato da “Il Corriere dello Sport”, prima del rinnovo, firmato da Osimhen il 23 dicembre 2023 con clausola fissata a 130 milioni di euro, ci sarebbe stato un evento che col senno di poi tormenta i pensieri di Aurelio De Laurentiis. Il patròn azzurro, infatti, durante la scorsa finestra di mercato estiva, avrebbe declinato un’offerta da 150 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain.

Alla luce del grande risultato raggiunto lo scorso anno e dei gol messi a segno dal numero 9 partenopeo, il presidente del Napoli avrebbe voluto riporre, anche per una sola altra stagione, fiducia nei confronti della punta nigeriana. Una situazione evolutasi in maniera tutt’altro che pronosticabile: gli eventi extra-campo che hanno coinvolto Osimhen, prima con Garcia ed il social media manager, poi con l’agente di Kvara non hanno fatto bene allo spogliatoio azzurro nè all’ambiente in toto.