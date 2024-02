Osimhen, perché è slittato il suo rientro a Napoli? Il quotidiano svela i motivi

Slitta il rientro di Victor Osimhen a Napoli, dopo la Coppa d’Africa: la situazione è più complessa del previsto.

Sabato alle ore 15, stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena la sfida tra Napoli e Genoa: partita valevole per la 25esima giornata di Serie A. La squadra partenopea è ad un punto cruciale della stagione e perdere punti contro i rossoblù significherebbe arenare l’obiettivo qualificazione Champions League. Lì davanti l’Atalanta sta correndo fortissimo e proprio nell’ultimo impegno di campionato, ha fatto visita alla squadra di Gilardino a Marassi, battendola con il tondo risultato di 1-4.

Mazzarri ha bisogno della rosa al completo ed i ritorni di Olivera dall’infortunio e di Mario Rui dalla squalifica fanno ben sperare il tecnico toscano in un mese, tra Champions e Serie A, più tranquillo e con qualche soddisfazione in più. Con la sconfitta di Milano, contro i rossoneri del Milan, la sua posizione è sempre più in bilico: non è escluso che un passo falso potrebbe costargli, verosimilmente, la panchina del Napoli. Intanto, la Coppa d’Africa si è conclusa con la vittoria della Costa d’Avorio sulla Nigeria di Victor Osimhen. Il numero 9 è atteso nei prossimi giorni a Napoli, differentemente da quanto previsto.

L’ex Lille, infatti, rientrerà giovedì sera e, soltanto durante quella giornata, verrà definita la sua condizione fisica, in vista anche dell’impegno nella massima competizione europea, di mercoledì 21 febbraio contro il Barcellona. Un’analisi de “Il Corriere dello Sport” ha chiarito la posizione del bomber azzurro e del suo immediato futuro.

Posticipato il ritorno di Osimhen, il motivo

Victor Osimhen non sta vivendo una stagione da sogno. Le emozioni che ha vissuto l’anno scorso sono totalmente differenti e la delusione per non aver portato nella propria bacheca un trofeo così importante per la propria Nigeria, è un vero e proprio boccone amaro da digerire. Un’annata calcistica molto difficile per lui e di gran lunga inferiore rispetto al ruolo da protagonista che, durante la passata stagione, era riuscito a ritagliarsi sotto la guida di Luciano Spalletti, capace di farlo consacrare in Europa.

Stagione difficile anche sul piano della comunicazione: confusione totale dopo Bologna-Napoli 0-0 tra proteste all’indirizzo dell’allenatore e contro il social media manager fino alle dichiarazioni che lo hanno allontanato definitivamente dal capoluogo campano passando per lo scontro a distanza con l’agente di Kvara.

L’attaccante, molto probabilmente, non sarà della partita contro il Genoa, a causa e dei troppi minuti accumulati nelle gambe per mezzo dei tempi supplementari e per problemi fisici (oltre che per alcuni impegni di tipo istituzionale nel suo Paese), che lo hanno messo in dubbio anche per la semifinale contro il Sudafrica.