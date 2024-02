Il figlio di Zielinski canta l’inno del Napoli e fa commuovere i tifosi – VIDEO

Le immagini pubblicate da lady Zielinski ritraggono il piccolo Max cantare l’inno del Napoli di Nino D’Angelo: il video fa commuovere tutti i tifosi.

Piotr Zielinski, in attesa del comunicato ufficiale, a partire dal prossimo anno sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La società nerazzurra ha difatti raggiunto l’accordo con il centrocampista polacco a parametro zero, con il numero 20 che diventerà un nuovo calciatore di Simone Inzaghi a partire dal prossimo luglio. Anche lo stesso amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha dichiarato che sono in corso le pratiche per il tesseramento, per cui non si esclude un annuncio anche a stretto giro.

Ciò, però, non scalfisce il legame che tra Zielinski e la piazza azzurra, che vede in lui uno dei simboli del terzo Scudetto e una colonna per la storia recente del club partenopeo. In ogni caso, la società è stata chiara: l’ex Empoli e Udinese è escluso dalla lista Champions per fare spazio ad Hamed Junior Traoré, che a sua volta deve guadagnarsi sul campo il riscatto, così come ammesso dallo stesso Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore. Una scelta sicuramente dolorosa per il polacco, ma che continua a essere fortemente legato all’intera piazza e lo testimoniano anche le immagini che ritraggono il piccolo Max, figlio di Piotr, cantare l’inno del Napoli.

Il piccolo Zielinski emoziona il web

Il video del piccolo Zielinski che canta l’inno del Napoli scritto da Nino D’Angelo mentre è impegnato a colorare è stato pubblicato da Laura Slowiak, mamma di Max e moglie di Zielinski. Un video molto tenero che ha fatto commuovere tutti i tifosi del Napoli, pronti a salutare una delle colonne portanti del club negli ultimi anni.

Un video che magari serve anche a far capire il legame che la famiglia Zielinski ha instaurato con la città. Insomma, un modo per riavvicinarsi ai tifosi, senza dover creare per forza quell’astio dovuto all’addio e il passaggio a una diretta concorrente come lo è l’Inter.