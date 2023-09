Biografia e curiosità sulla moglie di Piotr Zielinski, divenuta idola dei napoletani grazie al suo attaccamento alla città di Napoli.

La maggior parte dei tifosi del Napoli avrà senz’altro in mente le vicende della scorsa estate, con protagonisti Zielinski, l’Arabia Saudita ed un trasferimento che sembrava in procinto di esser chiuso. Eppure, nel momento decisivo, ecco un dietrofront inaspettato da parte del polacco, con annesso giuramento d’amore nei confronti di Napoli. Il motivo? L’intervento della moglie del centrocampista, Laura Slowiak, totalmente innamorata del capoluogo campano e non intenzionata minimamente a muoversi da lì.

Tale eventi, oltre a rendere Zielinski ancor più un idolo agli occhi dei tifosi, hanno contribuito ad elevare anche lo status della donna agli occhi dei supporter azzurri, da sempre propensi a ricambiare l’affetto ricevuto. Ma quindi, chi è Laura Slowiak e com’è diventata la moglie di uno dei centrocampisti più talentuosi della nostra Serie A? Scopriamolo insieme.

Laura Slowiak, biografia e curiosità

Di origini polacche, sul luogo e sulla data di nascita di Laura Slowaik non si hanno notizie certe, se non che sia quasi coetanea del proprio compagno Zielinski (classe ’94). La donna rappresenta infatti un modello molto atipico di celebrità, con poche informazioni in rete nonostante un glorioso passato come modella. Sbarcata in quel di Napoli insieme a Piotr nel lontano 2016, quando i due erano ancora fidanzati, da quel momento la bella Laura si è follemente innamorata della città partenopea, costantemente elogiata dalla Slowiak in interviste o contenuti social.

Questo amore così profondo con Napoli è quindi sfociato già nel 2018, quando insieme a tanti altri cittadini, ha aiutato a ripulire la spiaggia di Licola dai rifiuti da cui era stata inquinata. Un passaggio avvenuto ben prima del giuramento d’amore avvenuto questa estate, e che ha spiegato al mondo quanto la donna abbia mantenuto una forte umiltà d’animo. Spesso, come già citato in precedenza, la bella Laura ha ulteriormente dimostrato affetto verso la terra partenopea tramite il suo profilo Instagram, ad oggi arricchito dalla presenza di ben 44 mila follower. Il profilo della Slowiak è dunque ricco di foto con il marito Piotr, con il figlio Maksymilian e con il labrador della coppia, Mia.

Laura e Piotr, la relazione in breve

La storia dietro la relazione tra la Slowiak e Zielinski raggiunge vette più romantiche che mai. I due infatti, hanno fatto la propria conoscenza reciproca già in tenera età, aiutati dalla vicinanza di pochi metri che vi era fra le loro casa in Polonia. I due, hanno però cominciato a frequentarsi assiduamente soltanto nel 2014, grazie ad alcuni ritrovamenti tra gruppi d’amici in comune. Da quel momento, i due non hanno più avuto intenzione di lasciarsi, affrontando insieme un lungo viaggio in Italia, partendo da Udine e finendo in quel di Napoli, dopo esser passati anche per Empoli.

Il matrimonio tra i due è stato quindi suggellato il 13 giugno del 2019, e coronato dalla nascita del primogenito della coppia Maksymilian, venuto alla luce il 30 maggio 2021. I più attenti ricorderanno senz’altro un post Instagram proprio della Slowaik in cui il piccolo Maks appariva raffigurato con indosso un costume brandizzato Napoli.