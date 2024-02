De Laurentiis annuncia il nuovo stadio: ecco dove verrà costruito

Il tema “stadio” è tornato a essere centrale in casa Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato a chiare lettere in conferenza.

Lo Stadio Maradona è di proprietà del Comune di Napoli e fino a questo momento non si è trovato alcun accordo tra le parti per la “concessione” dell’impianto sportivo e tutt’oggi continua la battaglia tra le parti per concedere o meno lo stadio alla società facente capo ad Aurelio De Laurentiis. Il futuro è tutto da scrivere ma il patron azzurro ha voluto sottolineare che sta pensando seriamente alla costruizione di un nuovo impianto di proorietà.

La nuova casa del Napoli potrebbe essere lontano dalla città ma comunque ben collegata al cuore pulsante del popolo napoletano.

Nuovo Stadio Napoli: le parole di De Laurentiis

Il nuovo stadio del Napoli potrebbe essere lontano da Fuorigrotta. L’obiettivo principale del presidente De Laurentiis è quello di riuscire a prendere sotto la sua tutela l’attuale casa azzurra, lo Stadio Maradona, e farne un vero e proprio fortino anche per storia e continuità. Ma sembra difficile, per la burocrazia italiana, riuscire a rifare ex novo uno stadio storico che è anche una pietra miliare della città.

Quindi De Laurentiis in conferenza stampa, dopo aver affrontato decine di discorsi diversi e tutti collegati all’ambiente Napoli, ha parlato anche della situazione relativa al nuovo centro sportivo e soprattutto del nuovo stadio.

Centro sportivo del Napoli – Se non ci fossi lo stadio non si farebbe, il centro sportivo come quello del Manchester City non si farebbe. Ci sono miei soldi personali come garanzia. Tra un anno e mezzo dobbiamo lasciare Castel Volturno e quindi ora devo iniziare i lavori per creare la nuova cittadella del Napoli. Nuovo stadio? Ho detto a Manfredi che se non ci mettiamo d’accordo entro 120 giorni lo costruisco altrove. Afragola ha l’implementazione della ferrovia e ci sarà la metropolitana. Andremo lì o a Pozzuoli.

La novità, dunque, è rappresentata dalla volontà di avviare un progetto per la costruzione del nuovo stadio in aree vicinissime alla città di Napoli e che abbiano dei collegamenti ferroviari per portare i tifosi nel nuovo impianto senza troppe difficoltà. Le aree sono state individuate e nel giro di qualche mese potrebbe essere definito in maniera più certa il progetto di De Laurentiis per il nuovo stadio del Napoli.