Caso Osimhen, possibile penalizzazione per il club? Parla l’avvocato del Napoli

Tiene banco in casa Napoli la questione relativa al “caso Osimhen”, con Aurelio De Laurentiis finito sotto l’occhio del ciclone.

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto nello scorso campionato. Il nigeriano, diventato capocannoniere nella stagione più attesa, quella che la città aspettava dal trentatrè anni, è ad oggi il pezzo pregiato del Napoli.

Un Napoli che nel 2020 scelte di puntare su di lui sborsando ben 80 milioni al Lille, detentrice del suo cartellino e fiucina di ottimi talenti. L’offerta prevedeva una parte dissa di 60 milioni, più altri 20 raggiungibili attraverso il cartellino di Karnezis, valutato 3 milioni e 3 primavera azzurri: Liguori, Palmieri e Manzi, che mai hanno esordito con la maglia del club della Ligue 1.

Caso Osimhen, l’avvocato del Napoli rassicura i tifosi

Proprio la presenza degli ormai ex “azzurrini”, diede adito a polemiche, nello specifico per la valutazione fatta dai due club in trattativa, ed oggetto di svariate analisi in un periodo storico in cui tante società avevano giocato troppo con le plusvalenze fittizie.

Nonostante ciò, il Napoli è riuscito più volte a dimostrare la propria trasparenza, salvo ritornare alle cronache nelle scorse settimane, quando la Procura di Roma ha chiuso le indagini relative alle sopracitate plusvalenze. L’avvocato del Napoli, Claudio Grassani, si era sempre mostrato molto tranquillo in merito, ribadendo che la chiusura di tali indagini non corrispondesse ad un rinvio a giudizio, bensì ad un atto dovuto che attendevano.

Quest’oggi, il legale della società campione d’Italia, ha ribadito tali concetti ai microfoni di TVPlay, soprattutto in merito all’ipotesi penalizzazione, che tanto preoccupa i supporters partenopei:

“Ipotesi rischio punti? Largamente fantasiosa, posso tranquillizzare i tifosi azzurri in merito a questa possibilità sul breve e medio periodo. Quello che è accaduto come ho già ribadito in passato è fisiologico: questo era un fascicolo sovrapponibile, a livello sportivo è stato già valutato con un doppio grado di giudizio favorevole al Napoli, per cui sono state chiuse le indagini del Tribunale di Roma”.

Grassani ha poi ribadito il concetto, facendo un confronto con ciò che ha vissuto la Juventus nel corso dell’indagine Prisma, sottolineando le enormi differenze dei processi: