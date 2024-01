Calciomercato Napoli, annuncio dell’agente: “Sentiremo De Laurentiis”

Annuncio di calciomercato di un noto agente, il quale ha affermato che oggi si metterà in contatto col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ultimi due frenetici giorni di calciomercato invernale in Serie A. Il Napoli è stato particolarmente attivo in questa sessione, con ben quattro acquisti effettuati: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Si attende di capire se a questo elenco possa aggiungersi anche un difensore centrale, dopo che è si è completamente arenata la trattativa per Perez.

Al momento, sembra che il mercato in entrata non porterà altri sussulti vista la grande performance effettuata contro la Lazio da parte di Leo Ostigard. Il norvegese sembrava sul piede di partenza, ma dopo la gara di Roma ha convinto la società azzurra a tenerlo e a mollare l’acquisto del difensore argentino dell’Udinese.

Futuro Gaetano, c’è l’annuncio

Sul piano delle uscite, ci dovrebbero però essere ancora movimenti, fra prestiti e titoli definitivi. Gli occhi, in particolare, sono puntati su due centrocampisti che al momento sembrano esuberi: Diego Demme e Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano, in particolare, ha trovato un po’ di spazio in più rispetto alla scorsa stagione, giocando anche la sua prima gara da titolare in Serie A in occasione dell’incrocio contro la Salernitana. In più, in un periodo di emergenza come questo per il reparto azzurro tanti sono stati i subentri dalla panchina del calciatore stesso.

Ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Il procuratore, oltre che celebrare l’odierno rinnovo con il club azzurro di un altro suo noto assistito come Matteo Politano, ha fatto il punto anche sul futuro di Gaetano a poche ore dalla fine del mercato. Di seguito quanto riportato:

Oggi sentiremo De Laurentiis e decideremo cosa fare, lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su Gaetano, ne parleremo insieme e se sarà così ne saremo felici.

Ci si attende quindi una decisione imminente sul futuro del centrocampista. Il dubbio rimane quello di restare nella città di cui è cittadino e tifoso o andare altrove per fare esperienza, dato il ruolo marginale che rischierebbe di ricoprire in un reparto già rinfoltito dall’arrivo di Dendoncker. Il dialogo col patron azzurro sarà così fondamentale ai fini della decisione definitiva sulla trattativa.