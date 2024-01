Mercato Napoli, piace come vice Osimhen: l’annuncio dell’obiettivo cambia tutto

Una nuova vecchia idea per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Un obiettivo di mercato che potrebbe sostituire Osimhen

Il Napoli è tornato a giocare in campionato dopo una settimana di stop per l’impegno in Supercoppa Italiana. Trofeo, quello giocato in Arabia Saudita, che gli azzurri non hanno potuto sollevare ma che ha portato nuova energia e un morale diverso. Lo ha spiegato anche Mazzarri questa sera dove, ai microfoni di Dazn, ha detto di star dando un senso a quanto iniziato a Riad. Gli azzurri di fatto però hanno chiuso la partita senza gol fatti e senza tiri in porta. Un dato, questo, che è capitato soltanto tre volte da quando i partenopei sono ritornati in Serie A.

Risultato a parte, Mazzarri è comunque apparso contento di quanto dimostrato dalla sua squadra con un giocatore come Lobotka in netto miglioramento. Proprio lo slovacco, una delle maggiori certezze del Napoli di Spalletti, era venuto a mancare quest’anno con prestazioni non al livello cui aveva abituato i suoi tifosi. Da quando Mazzarri è passato con la difesa a tre e Lobotka ha spazio di agire come playmaker basso, è sempre stato tra i migliori in campo. Sembra stia ritornando sulle prestazioni dell’anno scorso.

Dal mercato – un nuovo obiettivo per l’attacco

Quanto confermato nel pomeriggio dello scorso venerdì da Aurelio De Laurentiis è stato un colpo per i tifosi del Napoli. Con grandissime probabilità Victor Osimhen andrà via a fine stagione. Bisognerà trovare l’acquirente giusto che paghi la clausola rescissoria al Napoli, ma questo non sarà difficile. Il Napoli potrebbe quindi ritornare su una vecchia pista, forse mai abbandonata: Jonathan David. Attaccante canadese, classe 2000, di proprietà del Lille è stato intervistato dal portale transalpino Telefoot.

Tanti sono i top club europei interessati a lui e che probabilmente se lo contenderanno durante questa estate di calciomercato. Milan, Napoli, Chelsea e Atletico Madrid lo seguono con grande interesse, il giocatore ha spiegato che fa solo piacere ricevere l’attenzione di tutte queste squadre fortissime.

Osimhen quindi sempre più lontano da Napoli, dopo la vittoria dello scudetto si è aperta una frattura tra il club partenopeo ed il nigeriano, ormai diventata insanabile. “Lo sapevamo dalla scorsa estate. La nostra trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo ma sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese”. Queste le parole di De Laurentiis in merito al possibile addio dell’attaccante.