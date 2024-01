Addii Zielinski e Osimhen, Meluso ne parla in diretta: parole chiare prima del big match

Il Napoli di mister Walter Mazzarri è pronto ad affrontare la Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri. Il ds Meluso parla degli addi di Zielinski e Osimhen.

Dopo l’amarezza subita con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, il Napoli di mister Walter Mazzarri quest’oggi scende sul manto erboso dello stadio Olimpico di Roma per l’insidioso match di campionato contro la Lazio dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. A pochi minuti dalla sfida, valevole per la 22esima giornata di Serie A, in casa Napoli ha parlato il direttore sportivo, Mauro Meluso.

Meluso nel pre gara di Lazio-Napoli

A pochi minuti dalla delicata sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, il direttore sportivo del club azzurro, Mauro Meluso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il ds della società del presidente Aurelio De Laurentiis ha toccato due temi in particolare, che riguardano Piotr Zielinski e Victor Osimhen.

Su Zielinski, il ds azzurro Mauro Meluso ha dichiarato: “In questo momento pensiamo solo ed esclusivamente alla gara di oggi, essendo una partita molto importante per la classifica: Zielinski è un professionista e finché sta con noi, giocherà per noi”.

Mentre per quanto riguarda le recenti parole rilasciate da Osimhen, Mauro Meluso ha dichiarato: “Magari è una mentalità non corretta quella di pensare che se un giocatore sta cambiando squadra non possa dare il massimo: Osimhen ha voglia di vincere pure le partitine in allenamento. Osimhen, quando tornerà dalla Coppa d’Africa, sarà nelle condizioni fisiche, spero, ma soprattutto mentali per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”.