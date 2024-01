Primavera, partita assurda tra Cosenza e Napoli: concessi ben tre calci di rigore!

Sedicesima giornata del campionato Primavera 2 con il Napoli impegnato sul campo del Cosenza, gara combattutissima: com’è andata.

Finalmente buone notizie per il Napoli Primavera. La squadra di Andrea Tedesco è infatti scesa in campo questo pomeriggio per giocare il delicato match della sedicesima giornata di campionato Primavera 2 contro il Cosenza. Un match davvero complicato, con ben tre calci di rigore assegnati, ma i 90′ alla fine hanno visto prevalere gli azzurrini per 1-2.

Cosenza Napoli Primavera 2, vittoria per gli azzurrini: la cronaca del match

Il match è partito in salita, con il Cosenza che è passato in vantaggio con Attanasio, bravo a realizzare il primo penalty di giornata concesso per un fallo di Esposito in area. Il Napoli, però, non si scompone e riprende il filo del match. La squadra partenopea torna ad attaccare, la pressione genera un calcio di rigore per un fallo ai danni di Peluso. Dal dischetto Lorenzo Russo non sbaglia e firma il pareggio proprio prima dell’intervallo.

Nella ripresa è ancora il Napoli a spingere sull’acceleratore. La squadra di mister Andrea Tedesco vuole vincere e si vede. Intorno all’ora di gioco Vilardi viene steso in area di rigore. La responsabilità di calciare stavolta se la prende Vigliotti, ma il centravanti si fa respingere la conclusione dal portiere, il pallone torna però allo stesso Vigliotti che è lesto a ribadire in rete, ribaltando l’iniziale svantaggio. La partita continua su questo canovaccio, con gli azzurrini che hanno varie occasioni per triplicare, ma senza successo. Minuti finali in sofferenza, ma alla fine il Napoli riesce a portare via tre punti preziosissimi dalla Calabria.

Campionato Primavera 2, la classifica del Napoli

Con i tre punti conquistati, gli azzurrini salgono all’ottavo posto in classifica con 22 punti a meno 6 dal quinto posto ora occupato dal Perugia, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff promozione. Il cammino del Napoli è stato fin qui deludente, ci si aspettava di più da una formazione così blasonata, anche se le difficoltà sono state davvero tante.

Basti pensare che il Napoli Primavera ha dovuto spesso rinunciare a calciatori cardine, a turno “prestati alla prima squadra”, come sta capitando ora con D’Avino e capitan Gioielli e prima ancora con Russo. A questo va unita una campagna acquisti del tutto inesistente: un vero neo per un club così importante. Inoltre nelle scorse ore mister Tedesco ha visto andar via anche l’attaccante Leonardo Rossi, autore di 4 gol in campionato e 1 in Coppa Italia, ceduto in Spagna. Una cessione che impoverisce il reparto offensivo degli azzurri, ma che negli ultimi giorni di mercato potrebbe essere rimpolpato con l’innesto di qualche nuovo acquisto.