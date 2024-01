Ultim’ora, problemi per Mazzarri: un nuovo acquisto non sarà convocato per Lazio-Napoli

Domani il Napoli di Walter Mazzarri sfiderà la Lazio, il tecnico toscano, non potrà contare però su tutti i nuovi innesti.

Il calciomercato del Napoli ha dato in dote a Walter Mazzarri molti volti nuovi. Il tecnico toscano ha abbracciato ben 5 acquisti: Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker e nella prossima settimana Nehuen Perez, per cui pare dovrebbero essere fissate le visite mediche martedì.

Innesti voluti fortemente da tecnico e società, consapevoli della necessità di dare una svolta ad una stagione complicata, in modo da ottenere il quarto posto, obiettivo minimo stagionale, senza sfigurare nel doppio appuntamento con il Barcellona in Champions League. Mesi che diranno di più sulla stagione dei campioni d’Italia in carica, ad oggi ampiamente al di sotto le aspettative.

Verso Lazio – Napoli: un nuovo acquisto gia out per Mazzarri

Tra i volti nuovi, oltre a Mazzocchi che è già stato protagonista in Supercoppa Italiana, Dendoncker e Ngonge appaiono già pronti per dare man forte al Napoli già da domani sera. Nello specifico, secondo le ultime indiscrezioni, proprio l’ex Hellas Verona avrebbe impressionato compagni e allenatore, tanto da poter essere schierato titolare all’Olimpico.

Ci sarà invece da attendere per uno dei nuovi volti, che domani non sarà neanche presente nella lista convocati. Si tratta di Hamed Junior Traorè, il polivalente centrocampista ex Empoli e Sassuolo, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni d’euro, non gioca una gara ufficiale da novembre, quando si è ammalato di malaria restando out dal rettangolo verde per quasi due mesi. Per questa motivazione, lo staff medico del Napoli ha ideato per lui una sorta di seconda preparazione, o meglio riatletizzazione.

La SSC Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali, ha comunicato tale scelta nel report relativo all’allenamento mattutino:

“La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Traoré ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un

programma di riatletizzazione per poter essere convocato dalla prossima settimana”.

Insomma, per vedere Traorè al meglio ci sarà bisogno di ancora un pò di tempo, a quanto pare, però, l’ormai ex Bournemouth riuscirà a strappare una convocazione già per la prossima settimana. Una notizia positiva per Mazzarri e Napoli, alle prese con una emergenza non indifferente.