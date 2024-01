Thiago Motta e Zirkzee al Napoli? Beffa per De Laurentiis, doppio colpo dal Bologna

Thiago Motta e Zirkzee sono due nomi in orbita Napoli in vista della prossima stagione, ma un top team potrebbe piazzare il doppio acquisto.

Ultimi giorni di calciomercato per i club italiani che così possono ancora sperare di chiudere trattative per rafforzare le rispettive formazioni. Tra le società più attive, che si guadagna di diritto lo scettro di regina del mercato invernale, c’è sicuramente il Napoli. Gli azzurri guidati da Walter Mazzarri hanno vissuto una prima parte di stagione assolutamente deludente e ora hanno bisogno di risalire la classifica per rientrare tra le prime quattro della Serie A e conquistare un posto in Champions League.

Thiago Motta e Zirkzee nel mirino del Napoli

Ecco perché il presidente De Laurentiis non sta badando a spese e ha già acquistato Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker e ora si attende solo l’ufficialità dell’arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese. Eppure in queste ore a Napoli si parla più delle cessioni future del club, piuttosto che della campagna rafforzamenti invernale. Il motivo sono le dichiarazioni rilasciate qualche giorno da Victor Osimhen dal ritiro della nazionale nigeriana, in cui di fatto ha annunciato la volontà di cambiare squadra a fine stagione. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, nella giornata di oggi, ha confermato di essere a conoscenza delle volontà del centravanti nigeriano, tant’è che il rinnovo fino al 2026 firmato poche settimane fa è servito piuttosto per rafforzare la posizione del club in fase di trattativa per la cessione.

Dunque in estate si prospetta un’altra rivoluzione di mercato in casa Napoli che, a meno di clamorosi dietrofront, dovrà cercare un nuovo allenatore e un nuovo centravanti. Non è un mistero che al patron azzurro piaccia Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano del Bologna era stato già cercato in estate, ma il tecnico aveva declinato perché aveva preferito restare in Emilia per continuare il suo processo di crescita. Ma dopo una stagione esaltate come quella vissuta dai felsinei, il momento del salto di categoria sembra arrivato.

Irrompe il Barcellona, De Laurentiis beffato?

A tal proposito, dalla Spagna arrivano notizie circa un forte interessamento da parte del Barcellona – dove la posizione di Xavi non è più solida – per Thiago Motta, che al Barça c’era già stato da calciatore. E non è finita qui, perché pare che il tecnico possa portarsi uno degli artefici della grande stagione dei rossoblu, ovvero quel Joshua Zirzkee che sta incantando domenica dopo domenica gli appassionato di calcio in Serie A. L’olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni ed è anche lui nel mirino del Napoli come possibile sostituto di Osimhen. L’inserimento a sorpresa del Barcellona potrebbe scompigliare le carte, con De Laurentiis che dovrebbe così rivolgersi altrove per cercare sia l’allenatore che l’erede di Osimhen.