Futuro Osimhen, De Laurentiis lascia spiazzati i tifosi: “Andrà a giocare lì”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente, al termine dell’assemblea di Lega Serie A a Milano. Annunci molto pesanti che hanno lasciato senza parole giornalisti, tifosi ed appassionati di calcio.

Annuncio su Osimhen: “Lo sapevamo già, andrà a giocare in una big”

Sulla cessione di Osimhen

Il numero 1 del Napoli ha chiarito la situazione legata a Victor Osimhen al centro delle polemiche dopo le diverse circostanze in cui si è reso protagonista prima con l’allenatore Rudi Garcia nella famosa trasferta di Bologna, poi con il social media manager del Napoli ed ultimamente e con l’agente di Kvara e con le ultime sue dichiarazioni rilasciate, direttamente dalla Coppa d’Africa, che hanno fatto storcere il naso ai più: “Lo sapevamo dalla scorsa estate. La nostra trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo ma sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese“.

Un triste ed inimmaginabile epilogo che dimostra le difficoltà a 360 gradi di una stagione che ha visto avvenire eventi spiacevoli dentro e fuori dal campo. Situazione irreparabile che non fa altro che aumentare la delusione e l’amarezza dopo la fantastica e storica stagione scorsa.

Sul futuro di Zielinski

Piotr Zielinski è un altro calciatore e beniamino partenopeo, ad essere avvolto da un polverone mediatico non indifferente. La sua situazione contrattuale preoccupa i tifosi che lo vedono sempre più distante dalla causa azzurra. De Laurentiis ha commentato il tutto, senza risparmiare qualche frecciatina nei confronti dell’agente del polacco: “Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro, avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte”.

Ovviamente, il presidente partenopeo non si tirato indietro ed ha espresso una battuta all’indirizzo del direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta: “Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all’Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso”.

