Lista Napoli, taglio inevitabile in Serie A per i nuovi acquisti: lo scenario spiazza tutti

Il Napoli ha accolto anche Dendoncker come quinto acquisto di questa movimentata sessione di mercato. Ma ci sarà spazio per loro nelle liste?

In questi istanti è arrivata anche la conferma da parte della Lega di Serie A e del presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli ha acquistato, a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno, Leander Dendoncker. Il centrocampista, seguito da tempo dalla società partenopea che lo aveva già notato ai tempi della sua esperienza al Wolverhampton, arriva dall’Aston Villa per cercare di trovare il riscatto in una stagione complicata fino a ora per lui. Insomma, un copione che sembra combaciare alla perfezione con quanto visto in questa prima metà di campionato per il Napoli, che anche grazie al mercato tenta la scalata verso la rimonta per un posto valido per la prossima UEFA Champions League.

Oltre a lui, sono arrivati in azzurro anche Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, e Hamed Junior Traoré, mentre si attendono novità anche riguardanti il colpo Nehuen Perez. Il difensore dell’Udinese, com’è ormai ben risaputo, è a un passo dal Napoli, seppur ci sia ancora qualcosa da sistemare tra i due club. Come cambiano le liste, tra Serie A e Champions League, in seguito a tutti questi colpi di calciomercato? A cercare di fare una ricostruzione a tal riguardo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Notizie SSC Napoli, il Corriere dello Sport rivela le possibili esclusioni

Grande attenzione in casa Napoli alla questione liste, visto che ciò potrebbe riguardare anche nomi eccellenti per lasciare spazio ai nuovi colpi messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis in questo mercato di riparazione di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, la situazione per quanto concerne la lista Champions è ben chiara, così come si è evinto già nelle scorse ore: gli azzurri dovranno giocoforza dover escludere due nuovi calciatori (nel caso in cui arrivasse anche Nehuen Perez, ndr) tra i cinque colpi registrato dal club partenopeo a gennaio. Situazione diversa, invece, per la Serie A, per cui si dovranno operare cambi nella sezione degli “Over 22“.

News Serie A: due giocatori del Napoli a rischio esclusione dalla lista

Di seguito, quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport circa le possibili evoluzioni legate alla lista: