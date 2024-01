Lista Champions, imprevisto per il Napoli: “Vanno esclusi i nuovi acquisti”, il motivo

Imprevisto Champions per il Napoli: la lista prevede delle esclusioni importanti per la squadra di Walter Mazzarri.

Il Napoli sarà impegnato il prossimo febbraio contro il Barcellona, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il club partenopeo, però, è dinanzi ad un bivio ed un articolo de “Il Corriere dello Sport” ha analizzato la questione in maniera dettagliata. Il problema principale prevede l’inserimento nella lista Champions di un certo numero di calciatori e i nuovi acquisti hanno affollato lo spogliatoio azzurro.

In vista della sfida in programma il 21 febbraio al Maradona, il Napoli ha la possibilità di svolgere 3 cambi nella lista già presentata durante lo svolgimento del proprio girone con Real Madrid, Union Berlino e Braga. La squadra di Garcia prima e di Mazzarri poi si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta come seconda nel girone.

Mercato a doppio taglio, imprevisto lista Champions

Il Napoli ha operato sul mercato e ha condotto sotto l’ombra del Vesuvio ben 3 nuovi calciatori: Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Hamed Junior Traorè dal Bournemouth e Cyril Ngonge dall’Hellas Verona. Inoltre, a pochi giorni dalla fine del mercato, la società partenopea sarebbe disposta ad investire su altri profili per rinforzare i restanti reparti: sono necessari un difensore ed un centrocampista.

Uno o due esclusi tra i nuovi acquisti? Cosa dice il regolamento

Riguardo a quest’ultimo è l’approdo dall’Aston Villa di Leander Dendoncker (in attesa del consueto tweet di annuncio presidenziale, ndr) mentre per rinforzare la retroguardia è possibile la chiusura della trattativa di Nehuen Perez, principale obiettivo partenopeo. In caso di arrivo di questi due calciatori, Mazzarri avrebbe il compito di escludere due calciatori dalla lista, impedendo loro, così, di partecipare alla doppia sfida col Barcellona, il cui ritorno è previsto per il 12 marzo, in Spagna. Una decisione certamente non facile ma che, per ragioni ben evidenti, c’è il bisogno di prendere e per il bene della squadra e per il rispetto delle regole vigenti e dirette dall’UEFA.