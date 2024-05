Napoli, stadio e centro sportivo a Bagnoli? La risposta del sindaco Manfredi – VIDEO

In casa Napoli si continua a discutere con insistenza sulla possibilità di costruire lo stadio ed il centro sportivo a Bagnoli. Arriva la risposta del sindaco, Gaetano Manfredi.

Da tempo ormai. il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per mettere a disposizione del Napoli uno nuovo stadio e centro sportivo. Nel corso degli ultimi mesi, la posizione del patron azzurro è chiamata diverse volte.

Difatti si è passati dal voler acquistare il Diego Armando Maradona dal Comune di Napoli, a voler costruire il tutto nella zona di Bagnoli. Su questa ipotesi c’è un continuo tira e molla, e in queste ore è arrivata la risposta del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul tema.

Nuovo stadio e centro sportivo del Napoli a Bagnoli: c’è la risposta di Gaetano Manfredi

Il Napoli continua ad essere impegnato su vari fronti per quanto riguarda il campo e l’extra campo, con il presidente De Laurentiis che prosegue il suo lavoro in maniera incessante. Nel corso di questi mesi, il presidente del Napoli ha accelerato i discorsi per quanto riguarda il nuovo stadio e il centro sportivo del club partenopeo. Dopo aver insistito tanto per avere il Maradona, i piani di De Laurentiis sono cambiati, con la zona di Bagnoli in cui si lavora per far sorgere il tutto.

La zona però è sotto il controllo del Governo, a causa dei vari lavori di bonifica e non solo che vanno attuati sull’area. Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro a Roma in cui erano presenti De Laurentiis, il sindaco Manfredi, il ministro Fitto e l’AD di Invitalia, Bernardo Mattarella. Nella giornata odierna, Gaetano Manfredi è intervenuto a margine di una conferenza con Turkish Airlines presso Palazzo San Giacomo, in cui ha parlato del tema Bagnoli ai microfoni di Spazionapoli.it:

“Non posso dire niente a nessuno, perché sono decisioni che prendiamo in maniera collegiale come Cabina di Regia. È chiaro che questa accelerazione sulla bonifica per una destinazione ormai chiara dell’area per quello che sono i progetti, ci aprono a delle decisioni sul futuro della zona di Bagnoli. Sicuramente la vocazione sportiva è importante, che deve essere uno sport fruibile per i cittadini. Oltre a questo stiamo valutando una serie di iniziative con Federazioni Nazionali. Si valuterà anche l’opzione del Napoli. È un lavoro che facciamo insieme con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell’Area di Bagnoli”.

Il sindaco Gaetano Manfredi non si è esposto più di tanto sull’opzione Napoli in particolare, ma l’idea di De Laurentiis sarà valutata insieme all’intera Cabina di Regia. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, che negli ultimi tempi ha subito una netta accelerata rispetto ai mesi precedenti.