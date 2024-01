Mourinho al Napoli? Il quotidiano non ha dubbi: la rivelazione sorprende tutti

Mourinho al Napoli? L’indiscrezione lanciata ieri dall’Inghilterra è una vera bomba: intanto, La Gazzetta dello Sport cerca di fare chiarezza.

Dalle scorse ore sembra quasi non si parli d’altro: la bomba lanciata ieri dal The Times circa l’evidente apertura di José Mourinho, fresco di esonero dalla Roma, nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che a sua volta è a caccia di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Ci sono pochi dubbi circa l’addio a fine stagione a Walter Mazzarri, figura a cui il patron azzurro si è affidato per cercare di porre rimedio a una stagione che si era fatta complicata. Il suo contratto, com’è ormai risaputo, è valido fino al prossimo 30 giugno, motivo per cui i rumors sulla panchina del Napoli, malgrado si è soltanto a gennaio, sono molteplici.

E se fosse proprio lo Special One il nuovo allenatore del Napoli? Inutile dire che le voci delle ultime ore hanno particolarmente scatenato la piazza azzurra, divisa fortemente sull’eventuale arrivo del portoghese all’ombra del Vesuvio. Intanto, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cerca di fare chiarezza a tal riguardo, svelando qual è lo stato attuale delle cose stando alle ultime novità.

Allenatore Napoli, Mourinho in prima fila per il post Mazzarri? La situazione

José Mourinho è l’ultima suggestione che ha caratterizzato la vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma questa sera alle ore 20:00 italiane Il tecnico che è stato appena esonerato dalla Roma, che ha scelto di virare su Daniele De Rossi, è alla ricerca di una squadra e c’è chi crede in un suo passaggio al Napoli a fine stagione, tant’è che si è parlato anche di un contatto tra il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, e il suo agente Jorge Mendes.

Al momento, non si può parlare di trattativa vera e propria, visto che manca ancora molto al termine della stagione in corso e molto potrebbe ancora cambiare. Ma è chiaro che le ultime indiscrezioni a riguardo pongono l’accento su una questione che da qui a breve potrebbe addirittura monopolizzare il dibattito.

Nuovo tecnico Napoli: la posizione de La Gazzetta dello Sport

A cercare di fare chiarezza a riguardo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a proposito di un possibile approdo al Napoli di José Mourinho scrive:

“Incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis? Non ci sono conferme a riguardo, ma tutto è possibile: di sicuro, solo per Antonio Conte Aurelio oggi farebbe una follia economica. Poi se Mourinho e Mendes riusciranno a fargli cambiare idea lo dirà solamente il tempo. L’ipotesi resta affascinante. Ma di concreto, al momento, non c’è proprio nulla”

Lo stesso quotidiano, inoltre, ha sottolineato la volontà del tecnico di dire no al corteggiamento serrato dell‘Al Shabab, anche se dall’Arabia Saudita si continua a parla di un arrivo dello Special One alla Saudi Pro League.