Mourinho-Napoli, notizia bomba dall’Inghilterra: accadrà la prossima settimana

Le indiscrezioni danno Mourinho come possibile candidato alla panchina del Napoli: dalle Inghilterra spuntano news sorprendenti

Domani il Napoli si gioca una fetta importante di stagione nella finalissima contro l’Inter. Un nuovo trofeo in bacheca potrebbe cambiare radicalmente il bilancio stagionale, che finora non può che essere negativo. Tuttavia, anche in caso di un esito positivo della finalissima di Supercoppa, c’è da aprire un tema allenatore in casa Napoli. Mazzarri, subentrato a stagione in corso a Garcia, ha accettato solo sette mesi di contratto e con ogni probabilità anche la vittoria di un trofeo potrebbe non bastare per essere l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione.

Visto l’andamento in campionato, è possibile che in estate si dia il via ad una vera e propria rivoluzione. Il punto di partenza deve però essere obbligatoriamente il nuovo allenatore. Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli, quelli che maggiormente scalderebbero la piazza partenopea sono senza dubbio Conte e De Zerbi. Ma entrambi, per motivi diversi, sono difficilmente raggiungibili. Per poi passare alle scommesse Thiago Motta e Palladino, vere rivelazioni del campionato in corso e Italiano, che in ogni caso rimane un’opzione plausibile. Con il recente cambio di piano tattico, con mister Mazzarri che ha optato per un’insolita difesa a tre, si sono aperti anche nuovi scenari per la panchina.

Mourinho ancora in Italia? Un fattore alimenta l’ipotesi Napoli

Tra i nuovi scenari c’è ovviamente la possibilità Mourinho, da poco esonerato dalla Roma. Il portoghese, riporta il giornale inglese The Times ha intenzione di tornare ad allenare al più presto dopo l’inaspettata interruzione dei rapporti con il club di proprietà dei Friedkin. La volontà del tecnico pare però essere quella di rimanere in Italia, magari in una società più attrezzata per lottare anche per lo scudetto.

Il giornale quindi parla di un incontro con De Laurentiis, che avverrà la prossima settimana. Il portoghese è rimasto in Italia per questo motivo. A questo punto è da annoverare tra i seri candidati alla panchina del Napoli del prossimo anno. Con Mourinho si andrebbe incontro ad una totale rivoluzione tattica, e non solo.

L’allenatore portoghese è anche in grado, come visto con la Roma, di portare dalla sua parte con grande facilità tutto l’ambiente, tifosi compresi. Un modo quindi per compattare tutto ciò che è legato al Napoli, grazie ad una figura che faccia quasi da scudo per i calciatori, isolandoli dalle insidie esterne.

C’è però da capire con più precisione gli aspetti economici e la fattibilità dell’operazione. L’ex Inter richiede un ingaggio importante. Staremo vedere se De Laurentiis è disposto ad accogliere le sue richieste.