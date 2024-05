Biglietti concerto Co’Sang, è subito polemica per la reunion

Nei giorni scorsi, è scoppiato sui social l’hype per la reunion dei Co’Sang. In giornata sono usciti i biglietti per il concerto del gruppo napoletano, che però ha scatenato numerose polemiche.

Gli ultimi giorni sono piuttosto roventi a Napoli. Difatti in città aumenta l’attesa per l’uscita del Film sullo Scudetto del Napoli, che uscirà nelle sale cinematografiche nella giornata di domani. A far esplodere di gioia la città è stata anche la reunion a sorpresa del noto gruppo musicale napoletano, Co’Sang.

L’annuncio della reunion è avvenuto nella giornata di ieri tramite i canali social del gruppo e degli artisti Luchè e Ntò. Alle 14:00 è scattata la vendita dei biglietti per l’evento dei Co’Sang a Piazza Plebiscito, ma è partita subito la polemica.

Biglietti concerto Co’Sang, subito polemica verso il gruppo musicale: cosa è successo

La città di Napoli è stata scossa nella giornata di ieri dall’annuncio a sorpresa dei Co’Sang, che si sono riuniti dopo 12 anni dal loro scioglimento. Il noto gruppo musicale napoletano ha riscosso molto successo, specialmente tra i più giovani, nei primi anni 2000 e fino alla separazione avvenuta nel 2012. I Co’Sang hanno deciso però di fare una reunion, che è stata annunciata nella giornata di ieri sui canali social.

Per l’occasione, il gruppo musicale ha deciso di esibirsi in concerto il prossimo 17 settembre a Piazza Plebiscito, con la vendita dei biglietti partita alle 14:00 di oggi su TicketOne. È scattata però subito la polemica verso i Co’Sang, a causa dei biglietti andati quasi sold out in circa 5 minuti. Difatti sono esauriti i cosiddetti biglietti PIT, ovvero per l’area sottostante al palco. Restano disponibili solamente i biglietti in piedi, con il prezzo che si aggira attorno ai 50 euro.

I prezzi spropositati per un posto in piedi a Piazza Plebiscito hanno scatenato le forti reazioni dei fans nei commenti, che hanno iniziato a polemizzare verso i Co’Sang. C’era molto attesa per il ritorno del noto gruppo musicale, ma è subito scattata la polemica a causa dei prezzi dei biglietti e dell’organizzazione dei posti in piedi. Ritorno agrodolce per i Co’Sang, che hanno quasi effettuato un sold out lampo, ma allo stesso tempo si trovano a dover incassare le critiche per i prezzi dei biglietti in piedi in Piazza.