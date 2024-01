Napoli-Inter, biglietti in vendita per la finale: tutte le informazioni

Il Napoli ha comunicato tutte le modalità di acquisto per i biglietti della finale di Supercoppa fra Napoli e Inter. Ecco tutte le informazioni.

Si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh la gara fra Napoli e Inter, valida per la finale di Supercoppa Italiana. La partita vedrà fronteggiarsi la detentrice dello Scudetto contro la detentrice della Coppa Italia, non diversamente da come avvenuto nelle scorse edizioni a gara secca. Stavolta, però, per entrambe è stato necessario uno sforzo extra, superato con un 3-0 sia per il Napoli (contro la Fiorentina) sia per l’Inter (contro la Lazio).

Adesso, ci sarà la finale. I nerazzurri vanno a caccia del loro terzo trionfo consecutivo nella competizione, gli azzurri di Mazzarri, invece, vogliono trionfare nuovamente 10 anni dopo l’ultimo successo con Benitez in panchina.

Napoli-Inter, prezzi e informazioni sui biglietti

Il Napoli ha comunicato sul proprio sito tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti della finale, similmente a come avvenuto per la semifinale. Sembra infatti già sold out la grande offerta di Wizzair, che permetteva ai tifosi di acquistare biglietto per lo stadio e biglietto aereo in un unico pacchetto al prezzo di 199,99 euro. L’atmosfera allo stadio si promette comunque un po’ più calda rispetto al tristissimo stadio semideserto visto in occasione della semifinale contro la Fiorentina.

I tifosi dovranno dunque prima acquistare il biglietto sul seguente sito e poi procedere con la richiesta per il visto turistico per l’ingresso in Arabia Saudita nel sito apposito.

Questi invece i prezzi dei singoli biglietti in Saudi Riyals, comunicati dalla SSC Napoli:

Terrace 5.200 SAR (circa 1270 euro)

Terrace (Nord-Sud) 4.000 SAR (circa 977 euro)

Gold 1.250 SAR (circa 305 euro)

Silver 850 SAR (circa 207 euro)

Category 1 175 SAR (circa 42 euro)

Category 2 150 SAR (circa 36 euro)

Category 3 75 SAR (circa 18 euro)

Category 4 55 SAR (circa 13 euro)

Category 5 45 SAR (circa 10 euro)

Il Napoli specifica, riguardo alla conversione dei prezzi in euro, che: “I prezzi sono indicati in SAR (EUR), tasso di cambio SAR/EUR al 8/01/2024 = 4.1048 [Fonte Dati: Banca d’Italia]“.

Supercoppa Italia, quanti spettatori ci saranno?

La grande adesione rispetto all’offerta di Wizzair sembra comunque dimostrare un entusiasmo maggiore della tifoseria rispetto a questa partita: ci si aspetta il tutto esaurito questa volta all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.

Dimostrazione di come entrambe le tifoserie tengano alla vittoria di questo trofeo, pur non togliendo del tutto le riserve relativamente al giocare partite in territorio arabo. Per un po’, almeno, ci si potrà pensare solo al campo.