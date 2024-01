Napoli-Inter, notizia straordinaria per i tifosi: l’offerta è imperdibile

Il format delle final four ha fatto tanto discutere, soprattutto nelle curve degli stadi, da sempre cuore del calcio vecchio stampo.

Quest’anno per la prima volta la Supercoppa italiana si è svolta attraverso la formula delle final four, adottata già da tempo in Spagna. Un format che prevede due semifinali appunto ed una annessa finale, studiato per garantire una competizione più spettacolare e intensa.

Non solo un format diverso, ma anche la destinazione. La Supercoppa, quasi sempre giocata nel territorio italiano, è stata infatti spostata in Arabia Saudita, che con la sua ricca offerta si è aggiudicato un secondo pacchetto dopo quello spagnolo, disputatosi poche settimane prima di quello italico.

Tanti, troppi i milioni offerti alla Lega Serie A, che non ha potuto fare a meno di accettare. Emblematico il premio messo a disposizione per Napoli ed Inter, che hanno portato nelle casse dei rispettivi club ben 5 milioni per il solo passaggio in finale, insomma, sotto l’aspetto economico, a prescindere dal risultato finale di lunedì, sarà un successo.

Finale Napoli – Inter: grande offerta per i tifosi, i dettagli

Entrambe le scelte sono state sinonimo di discussione, soprattutto nelle curve degli stadi italiani, da sempre cuore caldo del tifo tricolore. Non sono mancate le prese di posizione degli ultras fiorentini e napoletani su tutti, che a differenza del solito, hanno scelto di non seguire la propria squadra in segno di protesta.

“L’emblema del calcio moderno”, “Pallone ostaggio dei petroldollari” e chi più ne ha, più ne metta, ad oggi, accuse che guardando gli stadi vuoti in occasione delle due semifinali non stonano neanche poi così tanto.

Proprio per agevolare il flusso di tifosi italiani in occasione della finale, le due compagnie aeree Wizz Air e Saudi Tourism, hanno lanciato pacchetti comprensivi di volo e ticket omaggio per la gara tra Napoli ed Inter. Nello specifico l’offerta, prevederebbe la partenza da 3 aeroporti: Napoli, Roma e Milano, con partenza il 22 mattina ed il ritorno il 23. La partenza, per ciò che concerne Napoli, è prevista nello specifico alle 7, oppure alle 5 del mattino (ora locale), mentre il ritorno nel primo caso avverrebbe alle 13:45, nel secondo alle 8:30.

Nel pacchetto, proposto al prezzo di 199,99 euro, sarebbe previsto anche il servizio di trasporto organizzato dall’aeroporto allo stadio e viceversa. Insomma, una sorta di “all – inclusive” che sembrerebbe piuttosto conveniente. Basterà per riportare la gente allo stadio? A quanto pare sì, secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i suddetti pacchetti sarebbero andati sold out.