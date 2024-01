“Mai successo prima d’ora”: notte da record per il Napoli, avete saputo?

Il Napoli di mister Walter Mazzarri supera la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa. È una notte da record per gli azzurri.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri fa sua la semifinale di Supercoppa superando agevolmente la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo i segnali positivi lanciati con la vittoria nel derby con la Salernitana, gli azzurri mettono a segno il secondo successo consecutivo imponendosi allo stadio Al Awwal Park con grande determinazione e incisività al cospetto della Viola. La formazione partenopea ha strappato un pass per la finale, che si giocherà lunedì, mettendo ko la Fiorentina con il punteggio di 3-0.

Con una prestazione solida, il Napoli è riuscito a garantirsi un biglietto di sola andata per l’atto conclusivo della Supercoppa. A sbloccare la gara è stato il ‘Cholito’ Giovanni Simeone, autore di un gol da centravanti puro. Match che gli azzurri hanno poi incanalato nei binari giusti nella ripresa, grazie alla super doppietta di Alessio Zerbin, man of the match. Per il Napoli di mister Walter Mazzarri è una notte da record, a parlare per gli azzurri sono i numeri.

Notte da sogno per il Napoli: i numeri parlano chiaro

È una vittoria pesante quella messa a segno dal Napoli di mister Walter Mazzarri, prima finalista di questa edizione della Supercoppa Italiana. Gli azzurri, dopo la vittoria contro la Viola di Vincenzo Italiano, sfideranno nell’ultimo atto della coppa una tra Lazio e Inter, che si sfideranno domani sera.

Per il Napoli è una notta ricca di emozioni, la vittoria contro la Fiorentina può diventare una vera e propria svolta per gli azzurri. Per la squadra partenopea è una notte inedita, e lo sottolineano i numeri. C’è principalmente la firma di Alessio Zerbin sul successo sontuoso del club partenopeo, protagonista con una doppietta dal peso specifico importante.

Per Alessio Zerbin è una giornata da incorniciare, stando sopratutto ai dati raccolti da Opta. Con la doppietta siglata ai danni della Fiorentina, l’attaccante azzurro è diventato il primo giocatore della storia a segnare una doppietta da subentrato nella Supercoppa Italiana. Un primato importante per Alessio Zerbin, protagonista assoluto sul manto erboso dello stadio Al Awwal Park.

Questo non è l’unico dato particolare che coinvolge il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Con il successo ottenuto in occasione della semifinale contro la Fiorentina, la squadra azzurra allenata da mister Walter Mazzarri ha conquistato la sua quinta finale di Supercoppa Italiana, la seconda del tecnico toscano dopo quella disputata nel 2012 a Pechino. Inoltre, il Napoli affronterà per la prima volta un’avversaria diversa dalla Juventus in una finale di Supercoppa Italiana.