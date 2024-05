Allenatore Napoli, svelata la concorrenza per Conte: le altre squadre sul tecnico

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli, sul salentino, però, ci sarebbe un altro club.

Antonio Conte resta ad oggi un punto interrogativo, o meglio, il futuro del tecnico resta ancora incerto. Sull’ex Inter e Juventus, c’è da tempo il Napoli, che già nelle settimane antecedenti all’esonero di Rudi Garcia, primo allenatore stagionale, provò a convincere il salentino.

Aurelio De Laurentiis è legato a Conte da un profondo legame di stima ed amicizia, motivo per cui, almeno secondo i vari addetti ai lavori, non avrebbe mai stoppato la sua corte sfrenata nei confronti del tecnico, che pian piano, avrebbe concesso la propria disponibilità agli ex campioni d’Italia.

Conte – Napoli, attenzione, dall’Inghilterra il nuovo avversario per gli azzurri

Secondo gli ultimi rumors, però, l’accelerata decisiva da parte di De Laurentiis non sarebbe mai arrivata, complici le risposte affermative di altri 3 tecnici contattati: Gasperini, Pioli ed Italiano, profili concreti, già testati positivamente in ambito italiano e sicuramente meno dispendiosi.

Conte però resta in corsa, il suo nome, il preferito dalla tifoseria partenopea che più volte nei sondaggi online e radio ha votato per lui, è convinta che un uomo del genere possa dare la svolta tanto attesa, logicamente, se supportato dalla società. Ciro Venerato, giornalista per RAI Sport, che nelle scorse settimane aveva lanciato la news di un accordo tra Conte ed il Napoli, ha rilasciato ulteriori aggiornamenti in merito:

“Conte ad oggi resta sul mercato, il Milan non è interessato e non lo è stato mai, nonostante i rumors costanti, al pari della Juventus che ha scelto altro. La concorrenza non dovrebbe riguardare neanche il Chelsea, con smentite da Londra, in Premier League, però, potrebbe aprirsi una possibilità con il Manchester United. L’Arabia ha fatto una proposta, ma Conte non ha dato l’ok, ok che ha dato il Napoli, che però non ha mai affondato il colpo”.

Sarebbe quindi il Manchester United la rivale più accreditata per Conte. I red devils, che a fine stagione si separeranno da Ten Hag, potrebbero optare sull’allenatore Italiano, che in Premier ha una lunga esperienza avendo vinto a Londra con il Chelsea, senza poi ripetersi sulla panchina del Tottenham, lasciato tra le polemiche. Staremo a vedere, se l’indiscrezione fosse confermata sarebbe certamente difficile per il Napoli pareggiare l’offerta di una concorrente inglese. Staremo a vedere nelle prossime settimane.