Calciomercato Napoli, occhi in Bundesliga: si punta un centrocampista

Il Napoli punta un centrocampista dalla Bundesliga: chieste informazioni al club tedesco, ma c’è anche un altro club di Serie A su di lui.

Il Napoli continua a a sondare il calciomercato in cerca di possibili interessanti affari. Gli azzurri si trovano al nono posto in classifica e rischiano fortemente di rimanere fuori dalla prossima Champions League: una fine che avrebbe il sapore di una vera e propria disfatta dopo lo Scudetto vinto nello scorso anno con Spalletti.

Per questo, il ds Meluso e il presidente De Laurentiis hanno già annunciato all’unisono l’arrivo di nuovi innesti dal calciomercato. I ruoli maggiormente sotto osservazione sono quelli di un difensore centrale e di una mezzala a centrocampo. L’intenzione è quella di rinforzare un reparto fin qui troppo fragile come quello difensivo e allungarne un centrocampo con troppi pochi giocatori, visto l’addio di Elmas, la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa e la oramai sicura partenza in estate di Zielinski.

Calciomercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo

Per questo, gli azzurri mantengono gli occhi aperti su una serie di profili nel reparto centrale del campo. Il nome in cima sembra essere quello di Lazar Samardzic, ma la trattativa per lui continua ad avere intoppi, come l’ultimissimo inserimento del Brighton che rischierebbe davvero di far saltare tutto nonostante l’accordo già ottenuto con l’Udinese.

C’è un nuovo profilo su cui il Napoli ha messo gli occhi nel reparto: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il nuovo nome sarebbe quello di Florian Neuhaus, tedesco del Borussia Mönchengladbach. Si tratta di un centrocampista ancora giovane (classe 1997), autore anche di 10 presenze e 2 gol con la Nazionale maggiore tedesca. Nella scorsa stagione, Neuhaus ha avuto un lungo stop a causa di un danneggiamento al legamento crociato, che lo ha tenuti lontano dal campo per ben 4 mesi. Da tale problema, il calciatore avrebbe però pienamente recuperato, racimolando in questa stagione 16 presenze con 3 gol 2 assist.

Per il momento, la società azzurra si sarebbe limitata ad una semplice richiesta di informazione al suo club, il Borussia Mönchengladbach per lui. Non sarebbe la sola però ad essersi informata: Di Marzio riporta infatti che anche la Lazio avrebbe esplorato questa pista, sempre limitandosi ad una semplice richiesta di informazioni. Sarà quindi da valutare sul lungo periodo se il Napoli virerà o meno con decisione su di lui e sembra facile intuire come la risposta a questa domanda possa dipende anche dall’esito dell’affare con l’Udinese per Samardzic.