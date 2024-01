ULTIM’ORA – Samardzic, inserimento inaspettato dalla Premier: il Napoli rischia la beffa!

Samardzic, l’inserimento di un club di Premier League può far vacillare l’accordo con il Napoli: le ultime indiscrezioni sulla trattativa

Calciomercato del Napoli infuocato. Gli azzurri hanno già chiuso due trattative, una in entrata e una in uscita. Elmas è stato ceduto al Lipsia, alle pendici del Vesuvio è invece approdato Pasquale Mazzocchi. Con ogni probabilità Mazzocchi non sarà l’unico rinforzo che la dirigenza ha intenzione di regalare a mister Mazzarri. In particolare, c’è la volontà di rinforzare centrocampo e difesa.

Per quanto riguarda il mercato in entrata il Napoli ha ben chiare le idee sul da farsi a centrocampo. La volontà del club è quella di acquistare Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell’Udinese. Le trattative proseguono ininterrottamente da giorni, un continuo dibattere sui termini dell’accordo. Fino ad oggi tutti gli indizi sembravano portare ad una buona riuscita dell’accordo con il Napoli, ma le ultime indiscrezioni fanno preoccupare i tifosi azzurri.

Calciomercato Napoli, Samardzic in bilico? Un club inglese ci prova

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sports DE, la novità è l’inserimento del Brighton di De Zerbi nella trattativa. Il club inglese avrebbe manifestato interesse per il centrocampista serbo. Un colpo di scena inaspettato, che però può dare una scossa alla trattativa e magari indurre il Napoli a velocizzare le operazioni.

Anche perché il Brighton è un club molto ambizioso, che ha un programma di crescita per i giovani molto ben strutturato e può contare sull’ottima guida di De Zerbi, allenatore che attira tanti calciatori di talento per il suo modus operandi.

Intanto però l’emittente tedesca precisa che il Napoli ha trovato l’accordo con l’Udinese, i colloqui tra De Laurentiis e Pozzo sono terminati. L’accordo è stato approvato sulla base di 20 milioni di euro fissi più 5 di bonus. Ad oggi manca solo il sì definitivo del calciatore ad approdare in magli azzurra. Fino ad oggi pareva dovesse arrivare a momenti, ma l’inserimento del Brighton nella trattativa può cambiare le carte in tavola e far pendere la volontà del calciatore verso il team di De Zerbi.

Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, o meglio nelle prossime ore. C’è anche da tenere sotto controllo la possibilità del doppio colpo dall’Udinese, dato che dalle ultime indiscrezioni pare che il Napoli sia interessato a Nehuen Perez come possibile rinforzo per la difesa, sul quale però pende una clausola di recompra da parte dell’Atletico Madrid.