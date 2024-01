Conte al Napoli, da Torino sicuri: “ADL prepara il colpo per convincerlo”

Antonio Conte al Napoli? Da ieri, in seguito alla presenza del tecnico al Grande Torino, non si parla d’altro: Aurelio De Laurentiis, a tal proposito, sarebbe pronto a un colpo importante per convincere l’ex Juve a firmare.

Un periodo no, un’intera stagione da dimenticare e cancellare dagli annali della storia del club. Sarà probabilmente questo il principale pensiero di gran parte dei tifosi del Napoli che ieri hanno assistito all’ennesima debacle stagionale. Nonostante il calore e l’entusiasmo verso la squadra non siano stati quasi mai messi da parte e, nonostante la tanta affluenza in trasferta, gli azzurri sono crollati sotto i colpi del Torino di Ivan Juric. Un risultato pessimo, che diventa ancor più difficile da digerire se si pensa alla prestazione di molti giocatori.

Tanti giocatori sono stati con poca voglia di cambiare una stagione che ormai sembra sia sul punto di sprofondare nel baratro. Se ai primi stop o risultati negativi si pensava ad una “rilassatezza” generale dovuta alla vittoria dello scudetto, adesso la situazione inizia a preoccupare seriamente. Il Napoli ha chiuso il girone d’andata al 9° posto, con 28 punti e 22 punti in meno rispetto all’anno scorso. Una stagione disastrosa che rischia di essere uno dei più grandi buchi nell’acqua. Intanto, come già ampiamente raccontato, sugli spalti dello stadio Grande Torino è stato visto Antonio Conte.

Si riparte da un nuovo organico?

Antonio Conte è il sogno in panchina di tante squadre, in Italia e all’estero, che vorrebbero diventasse l’allenatore. La reputazione dell’allenatore salentino è ormai cresciuta alle stelle, Conte ha praticamente fatto bene su ogni panchina in cui è stato e per questo, essendo “disoccupato”, rappresenterebbe un grande obiettivo di mercato. Walter Mazzarri, sulla panchina azzurra, sta portando risultati addirittura peggiori rispetto a quelli visti con Rudi Garcia. Chiaro che se l’andazzo fosse questo fino a fine stagione, la sua panchina potrebbe saltare. Tanti sono stati i colloqui tra Conte e De Laurentiis. Il tecnico ex Juve ed Inter sta temporeggiando per poi prendere una scelta definitiva.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, gira altisonante anche il nome di Gianluca Petrachi, come nuovo dirigente sportivo. L’ex ds di Torino e Roma dovrebbe gestire un gruppo nettamente allo sbando. Oltre ad individuare il nome dell’allenatore con il quale mettere mano il prossimo anno ad un progetto tecnico. “La presenza di Antonio Conte (salentino come Petrachi) ieri nella tribuna dello stadio Grande Torino potrebbe essere il segnale del desiderio di De Laurentiis di ripartire in estate con il botto”, così come si può leggere dal quotidiano sportivo.