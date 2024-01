Samardzic ancora in panchina, chiaro indizio di mercato? Cioffi spiega in diretta

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, è stato chiaro sulla panchina di Lazar Samardzic in occasione di Udinese-Lazio.

La panchina di Lazar Samardzic in occasione del match di campionato Udinese-Lazio, gara andata in scena quest’oggi, poteva sembrare un chiaro indizio di mercato. Ma dietro a quello che poteva sembrare un segnale della chiusura della trattativa tra Udinese e Napoli, c’è un motivo ben diverso. Al termine della gara, il tecnico della società friulana, Gabriele Cioffi, ha chiarito sul caso legato al centrocampista bianconero.

Cioffi fa chiarezza su Samardzic

Ancora una volta, Lazar Samardzic è partito dalla panchina. Il centrocampista dei friulani, a margine della sfida Udinese-Lazio, è stato seduto comodamente in panchina per novanta minuti. Ma dietro a questa decisione di Gabriele Cioffi non ci sarebbe alcun indizio di mercato.

Lo stesso allenatore lo ha specificato dopo la sfida contro la Lazio attraverso la consueta intervista post gara: “I 90 minuti in panchina di Samardzic? Non riguarda il mercato, è semplicemente una scelta tecnica mia”.

Nonostante le parole di Cioffi, c’è ottimismo in casa Napoli. Lazar Samardzic sembra essere sempre più vicino dal vestire la maglia azzurra del Napoli. La chiusura della trattativa sarebbe attesa nella prossima settimana, quando la dirigenza azzurra incontrerà il papà agente del calciatore per limare ultimi dettagli.



Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a chiudere l’operazione, versando nelle casse dell’Udinese circa 20 milioni di euro. Mentre per il centrocampista serbo sarebbe già stato preparato un contratto di quattro anni da 2 milioni a stagione.