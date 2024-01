Calciomercato Napoli, si allontana l’obiettivo: vicino l’affondo finale

I piani del Napoli potrebbero complicarsi: la società azzurra potrebbe vedere sfumare un obiettivo di mercato.

Continua il tira e molla tra il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis e il Genoa per il giovane difensore centrale Radu Dragusin. La società azzurra sembra non essere affatto intenzionata a mollare la strada che porta al promettente calciatore classe 2002. Il club partenopeo, stando ai molteplici rumors di mercato, avrebbe messo sul tavolo 20 milioni di euro più la contropartita tecnica di Ostigard. Tuttavia, il Genoa avrebbe desistito a questa offerta, chiedendo 30/35 milioni più Alessandro Zanoli a titolo definitivo anziché il possente centrale norvegese. La trattativa al momento è in fase di stallo, e questo starebbe favorendo un’altra pretendente.

Non è una novità che su Radu Dragusin da diversi mesi si sarebbe fiondato il Tottenham. Nonostante l’elevata richiesta del Genoa, gli Spurs non hanno messo da parte l’idea di portare il giovane difensore in Premier League. La società londinese starebbe studiando una nuova offerta per cercare di mandare in porto l’operazione. Al di là dell’interesse del Napoli, la volontà di Radu Dragusin sarebbe quella di sbarcare nel campionato più attrattivo del mondo: la Premier League.

Il Tottenham fa sul serio: gli Spurs beffano il Napoli

Il Tottenham è pronto ad andare all’assalto in modo prepotente su Radu Dragusin. In questo weekend, gli Spurs hanno chiuso la trattativa con il Lipsia per assicurarsi Timo Werner, e adesso si preparano a trovare l’intesa con il Genoa per mettere le mani sul difensore cresciuto nelle giovanili della Juventus.

Il Tottenham in queste ore ha mosso passi importanti verso il Genoa per siglare l’accordo che porti Radu Dragusin in Premier League. Stando a quanto riportato dal noto giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Napoli non sarebbe mai stato vicino alle richieste della società ligure, diversamente si può dire per il Tottenham.

Gli Spurs stanno avanzando forte nella trattativa per mettere a segno il colpo Radu Dragusin. La società londinese è disposta ad alzare l’iniziale offerta (23 milioni), avvicinandosi in modo decisivo ai 30 richiesti dal Genoa. Il giovane difensore rossoblù ha già dato il suo via libera al Tottenham diversi giorni fa, spingendo il club ligure a trovare presto un’intesa.

Radu Dragusin ha attirato l’attenzione di club come il Tottenham dopo una prima parte di stagione ottima con la maglia del Genoa, squadra con cui ha collezionato sin qui 22 presenze e 2 gol in questa stagione. Il giovane difensore a suon di prestazioni di spessore si è preso le redini della retroguardia rossoblù, dimostrando il suo grande valore. Potenziale su cui gli Spurs sono pronti ad investire per il futuro.

La trattativa tra Genoa e Tottenham potrebbe trovare un lieto fine in occasione della prossima settimana. Gli Spurs sono decisi a beffare in modo definitivo il Napoli di Aurelio De Laurentiis, strappando Radu Dragusin alla Serie A. Quindi, la società azzurra farebbe meglio a cambiare i propri piani sul mercato, valutando nuovi profili per rinforzare la propria difesa.