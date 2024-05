Kvara PSG, il Napoli prepara la contromossa: rinnovo e clausola, c’è la cifra

Kvaratskhelia in orbita PSG: arriva la mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per trattenere il georgiano.

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale: Kylian Mbappè lascerà il Paris Saint-Germain alla fine della corrente stagione. Una decisione ormai nota da tempo e che doveva soltanto ricevere la conferma diretta del protagonista in questione. Di conseguenza il club francese avrà bisogno di tutelarsi per il futuro, cercando ed acquistando calciatori di livello che possano immediatamente rilanciare la squadra di Luis Enrique in Champions League.

La clamorosa sconfitta in semifinale contro il Borussia Dortmund ha destato parecchio scalpore e sancito la chiusura del ciclo Mbappè sotto l’ombra della Tour Eiffel. Nel mirino dei parigini ci sono sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratshelia. Il primo è destinato a partire, forte di una clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Nelle ultime settimane, però, secondo alcune indiscrezioni si sarebbe inserito anche il Chelsea.

Intanto, la dirigenza del PSG non si è fermata di certo all’interesse per Kvaratskhelia, un altro obiettivo importante per l’out di sinistra d’attacco. Il Napoli si prepara alla difesa: pronti rinnovo e clausola per trattenere l’ala georgiana nel capoluogo campano.

Rinnovo Kvara: la mossa di De Laurentiis per trattenere la stella del Napoli

Dopo la deludente stagione, gli azzurri si preparano a vivere una rivoluzione completa in vista di un nuovo anno in cui tornare almeno in Champions League sarà un obbligo e per le casse societarie e per il blasone del club. In questo finale di stagione, il Napoli punta a chiudere nel miglior modo possibile per salvare la faccia e per centrare la qualificazione alla prossima Conference League.

Partecipare in ogni modo ad una competizione europea potrebbe essere una vetrina fondamentale sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. Nel progetto di ricostruzione, però, rimane centrale la figura di Khvicha Kvaratskhelia. Al georgiano verrà triplicato lo stipendio (da 1,5 a 4 milioni più bonus) e verrà inclusa anche una clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sarebbero queste le condizioni necessarie per convincere il 77 partenopeo a rimanere ancora sotto l’ombra del Vesuvio, nonostante una stagione da dimenticare. Il suo contributo, però, non è di certo calato: in 31 partite di Serie A ha siglato 10 gol e 8 assist. Numeri comunque risonanti date le condizioni in cui versa il Napoli dopo 35 partite di campionato.