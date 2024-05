Kvaratskhelia PSG, arriva l’aggiornamento di Fabrizio Romano: c’è la decisione del Napoli

PSG sullo sfondo, deciso il futuro Kvara: arriva il punto della situazione dell’esperto di mercato Fabrizio Romano.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione riguardo al futuro della stella partenopea: Khvicha Kvaratskhelia. L’ala georgiana ha compiuto una stagione discreta: 10 gol e 8 assist in 31 gare di Serie A. Nonostante i più bassi che alti in questa stagione per il Napoli, è riuscito a distinguersi per la sua fame di gol e voglia di spaccare il mondo.

Il Paris Saint-Germain, intanto, monitora la situazione e, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund, la società si è già proiettata verso il futuro: ricercare il sostituto di Kylian Mbappè. Il campione francese, nella giornata di ieri, ha puubblicato un video sui social dove ha dichiarato apertamente l’ufficialità del suo addio al club parigino.

La compagine francese, di conseguenza, sta già valutando alcuni profili: tra questi spicca quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro ma negli ultimi giorni, secondo alcune indiscrezioni, su di lui ci sarebbe un forte interesse anche da parte del Chelsea. Gli inglesi hanno messo sul piatto 90 milioni con annessi i cartellini di Romelu Lukaku ed un giovane.

Una trattativa che non riguarda per niente la situazione di Kvaratskhelia, il cui futuro è già stato deciso da Aurelio De Laurentiis.

Rinnovo Kvara, arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

L’esperto di mercato ha affermato che la volontà del presidente De Laurentiis sarebbe quella di rifondare la propria squadra e di farla ambire immediatamente a traguardi molto importanti. Insieme al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, sarebbe stata presa in considerazione la decisione secondo cui la costruzione della squadra avvenga concentrando il gioco attorno al talento georgiano.

De Laurentiis, rassegnato per le cessioni di Zielinski ed Osimhen a fine stagione, non ha intenzione di regalare alcun altro pezzo pregiato ad altri club. L’obiettivo è quello di trattenere a tutti i costi Kvaratskhelia: pronto un adeguamento dello stipendio e l’inserimento di una clausola rescissoria.

La società azzurra gli alzerà l’ingaggio da 1,5 a 4 milioni di euro percepiti a stagione fino al 2027. La clausola rescissoria, invece, si aggirerà attorno ai 120-130 milioni di euro. Una super offerta che dimostra quanto la società partenopea punti sulla propria stella, calciatore che anche nei momenti di grande difficoltà si è caricato la squadra sulle spalle.