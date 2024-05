Napoli Bologna, cambio improvviso: notizia a sorpresa, accadrà al Maradona

Cambio di scena allo stadio Diego Armando Maradona: arriva la notizia a sorpresa in vista di Napoli-Bologna.

Cambia tutto al Maradona: in vista di Napoli-Bologna arriva la scelta della tifoseria partenopea. Nonostante negli ultimi giorni si è registrato un afflusso di acquirenti di biglietti più basso rispetto alla media stagionale, è arrivata l’impennata a ridosso del match contro i rossoblù. Il Napoli si giocherà le ultime chance per rimanere all’ottavo posto e sperare in una qualificazione alla prossima Conference League, il Bologna, invece, deve consolidare la posizione Champions.

La partita d’andata, conclusasi sul risultato di 0-0, sancì le difficoltà che gli azzurri stavano attraversando sotto la gestione di Rudi Garcìa. In quel momento ci fu anche lo scontro con Victor Osimhen, a seguito della sostituzione del nigeriano. Un anticipo di quella che sarebbe stata una stagione da dimenticare per la squadra campione d’Italia in carica.

La sfida contro il Bologna fino a ieri aveva registrato pochi tifosi allo stadio: circa 30mila spettatori contro i 46mila di media stagionali. Un numero che avrebbe certificato la partita con minor affluenza del campionato partenopeo allo stadio Maradona in Serie A, nell’attuale stagione. Il record negativo è stato comunque registrato in questa stagione, in occasione dello 0-4 contro il Frosinone in Coppa Italia, quando al Maradona erano presenti in 25mila.

Cambia il dato allo stadio Maradona, la notizia sulla vendita dei biglietti

Improvvisa impennata di vendita di biglietti allo stadio Maradona: nelle ultime ore, sembra che la situazione sia cambiata a tal punto che ora al Maradona sono attesi circa 40.000 tifosi. Un dato in netto rialzo che certifica l’amore ed il sostegno, nonostante le troppe delusioni incassate in questa stagione, da parte di un popolo che vive per la maglia azzurra. I settori ancora a disposizione sono ancora pochi: le curve e i distinti sono ormai in esaurimento. I tornelli apriranno alle ore 15.30.

Nelle ultime gare sono arrivate le contestazioni da parte dei tifosi: al Castellani, dopo Empoli-Napoli 1-0, c’è stato, infatti, un confronto diretto tra calciatori e tifosi. Il trend, però, non è stato invertito per niente ed a 3 giornate dalla fine, gli azzurri si ritrovano con soli 51 punti all’ottavo posto. Il pareggio allo scadere dell’Udinese, nell’ultimo match di campionato, certifica lo stato mentale, di rassegnazione e frustrazione in cui riversano i calciatori del Napoli.