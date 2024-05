Fiorentina Napoli, gli azzurri chiedono il rinvio: il motivo è da non credere

Fiorentina-Napoli ancora nella bufera: arriva la richiesta di rinvio da parte del presidente De Laurentiis.

Il Napoli di Francesco Calzona si accinge a concludere la stagione cercando di salvare la faccia, qualificandosi alla prossima Conference League. Gli azzurri, in questo momento, ricoprono l’ottava posizione in Serie A, in piena zona europea. L’ostacolo principale è proprio la Viola di Vincenzo Italiano: i toscani sono noni a -1 dal Napoli e con una partita da recuperare.

Di conseguenza la vittoria di questa gara, ad oggi, condannerebbe il Napoli a rimanere fuori dalle competizioni europee, dopo ben quindici anni. Un fallimento clamoroso che però può essere evitato proprio grazie ad un risultato storico della Fiorentina. Un’altra chance, nelle corde dei partenopei sarebbe quella di qualificarsi anche da noni in Conference.

La Fiorentina, in caso di vittoria in finale contro l’Olympiakos nella suddetta competizione, si qualificherebbe in Europa League e regalerebbe il pass europeo proprio agli azzurri. La partita del 17 maggio contro la Fiorentina può rivelarsi uno snodo cruciale della stagione del Napoli: un motivo per dare un senso ad un’annata calcistica da dimenticare.

Secondo quanto riporta “La Repubblica”, però, la società azzurra avrebbe presentato una richiesta di rinvio del match a causa di un motivo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il Napoli chiede il rinvio, il motivo è legato alla scaramanzia!

Sicuramente per la Fiorentina saranno giornate abbastanza frenetiche: i Viola dovranno recuperare il match contro l’Atalanta soltanto a fine campionato, il 2 giugno alle 18. Il motivo è legato agli impegni europei di entrambe le squadre: finale di Conference League dei fiorentini contro l’Olympiakos ed ultimo atto di Europa League in cui figurerà la Dea di Gian Piero Gasperini contro il Bayer Leverkusen.

Il Napoli, nonostante un calendario che appare essere proibitivo per l’avversario, avrebbe presentato una richiesta di rinvio in merito alla partita in programma venerdì 17 maggio, ore 20:45 all’Artemio Franchi. Il motivo sarebbe legato alla scaramanzia: la società avrebbe richiesto di disputare i 90 minuti il giorno dopo.

La sfida contro la Fiorentina ha sempre decifrato il destino dei partenopei ed anche quest’anno, dopo lo scudetto mancato nel 2018, l’illusione Champions nel 2021, potrà ancora una volta giocare un ruolo fondamentale per il futuro partenopeo in Europa, in vista della prossima stagione. Un esito che potrebbe riguardare anche lo stesso Vincenzo Italiano che saluterà il capoluogo toscano a fine stagione e che rimane in orbita Napoli.