Dove vedere Napoli Bologna: le soluzioni in tv e streaming

DOVE VEDERE NAPOLI BOLOGNA – Domani alle ore 18:00 il Napoli affronterà il Bologna di Thiago Motta nel 36° turno di Serie A: dove seguire il match.

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Napoli e Bologna. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 e gli azzurri proveranno a frenare la corsa verso la Champions League degli uomini di Thiago Motta.

Le due squadre arrivano con umori diametralmente opposti al match. Da un lato ci sono gli azzurri che non hanno quasi più nulla da chiedere a questo campionato. Ogni obiettivo che la società aveva prefissato ai nastri di partenza della stagione è stato fallito. Dall’altro c’è un Bologna che non vuole smettere di sognare e vuole avvicinare ulteriormente una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli-Bologna, come arrivano le due squadre al match

Il Napoli domani proverà a vincere per dare un po’ di dignità ad una stagione completamente da dimentica.

Francesco Calzona ha già scelto la formazione che scenderà in campo domani. Il tecnico potrà contare sul rientro di Khvicha Kvaratskhelia che ha saltato l’ultimo match contro l’Udinese. Oltre al georgiano, inoltre, al centro della difesa dovrebbe tornare anche Juan Jesus. Calzona, però, dovrà fare nuovamente a meno di Piotr Zielinski, ancora alle prese con un infortunio muscolare che con ogni probabilità lo terrà fuori fino al termine della stagione.

Thiago Motta, invece, potrà contare praticamente su tutti gli effettivi. L’unica assenza, seppur pesante, è quella relativa all’obiettivo di mercato azzurro Lewis Ferguson che qualche settimana fa ha subito la rottura del crociato. Dopo il pesante infortunio, i riflettori del mercato si sono leggermente spenti sul centrocampista scozzese. Resta da capire se il Napoli vorrà affondare il colpo per un giocatore che sarà convalescente ancora a lungo.

Napoli-Bologna in streaming e in tv: tutte le possibilità

Il match di domani si giocherà allo Stadio Maradona ed è in programma alle ore 18:00. All’andata gli azzurri non andarono oltre l’1-1 e soprattutto dovettero fare i conti con lo sfogo di Victor Osimhen per la sostituzione di Rudi Garcìa dopo aver fallito un calcio di rigore. Rigore che poi ha portato anche alla querelle con il Napoli per un video ironico sul profilo TikTok del club.

Come spesso accade, i tifosi si chiedono dove vedere Napoli Bologna e di seguito c’è la risposta.

Il match tra Napoli e Bologna sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. I tifosi potranno vedere gli azzurri tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match visibile anche sul canale Zona DAZN (canale 214) presente su Sky.