Politano, c’è l’annuncio di Di Marzio dopo le parole di Giuffredi: ora cambia tutto

Matteo Politano è finito al centro di numerosi rumors di mercato, in seguito alla notizia secondo cui l’Al Shabab, club arabo, starebbe seriamente pensando al numero 21 azzurro. In giornata ha parlato anche il suo agente, Mario Giuffredi, non chiudendo a un possibile affare.

Quale sarà il futuro di Matteo Politano? L’esterno numero 21 del Napoli è sempre più al centro delle voci di calciomercato, che vedono l’azzurro accostato con forza all’Al Shabab. Il club dell’Arabia Saudita, stando alle rivelazioni dei giorni scorsi, ha messo un’offerta davvero allettante per cercare di convincere il calciatore a lasciare il Napoli, che a sua volta si era mostrato disponibile a rinnovargli comunque il contratto attualmente in essere tra le parti.

A confermare l’offensiva degli arabi, dopo l’annuncio in giornata del suo procuratore Mario Giuffredi, è stato l’esperto di calciomercato, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo conferma l’interesse concreto da parte dell’Al Shabab per l’azzurro: ma qual è la reazione del calciatore? Anche su questo ha cercato di far luce lo stesso Di Marzio, che non chiude totalmente all’ipotesi di vedere Politano dire addio prossimamente al Napoli.

Mercato Napoli, l’Al Shabab fa sul serio per Politano

Ormai sembrano esserci pochi dubbi: la possibilità che l’Al Shabab possa accaparrarsi l’esterno del Napoli, Matteo Politano, sembrano essere concrete. A fare un ulteriore punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, che sul suo portale ufficiale ha svelato quelle che sono le ultime novità a riguardo.

“Rimane vivo e pressante l’interesse per Matteo Politano dall’Arabia Saudita, con l’Al Shabab che ci sta provando concretamente” , scrive il giornalista a tal riguardo. Possibile, dunque, che l’ex Sassuolo e Inter possa salutare a sorpresa i partenopei? Buona parte, se non tutto, dipende da quello che sarà l’esito delle trattative per il rinnovo.

News Calcio Napoli: il punto sul rinnovo di Politano

Tutto sembra essere vincolato a quello che sarà l’esito delle trattative tra il Napoli e lo stesso Matteo Politano per il rinnovo contrattuale. Gianluca Di Marzio ha parlato di “rinnovo faticoso”, situazione che renderebbe plausibile il possibile addio dell’esterno alla compagine partenopea, con la quale il calciatore ha portato a casa lo Scudetto da grande protagonista sotto la guida di Luciano Spalletti, ora CT della Nazionale.

Situazione, dunque, tutta in divenire per quanto concerne le sorti di Matteo Politano, che a sorpresa può essere uno dei partenti in questa sessione di mercato movimentata per il club di Aurelio De Laurentiis.