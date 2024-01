Politano-Arabia Saudita, l’agente conferma tutto: svelata la volontà del giocatore

Altre dichiarazioni del procuratore Mario Giuffredi in diretta a Radio CRC, ancora parole dure per i tifosi del Napoli

Non solo Di Lorenzo e Mario Rui, Mario Giuffredi è stato intervistato al programma radiofonico di Raffaele Auriemma “Si Gonfia la rete”, andato in onda su Radio CRC. Parole durissime nei confronti dei tifosi del Napoli che nelle ultime settimane stanno diventando critici anche con giocatori come il capitano.

Lo stesso Giuffredi ha spiegato di essere abbastanza stufo della situazione vissuta all’interno del club partenopeo e che a giugno verranno tirate alcun somme.

Nemmeno Politano è stato escluso

A Radio CRC Mario Giuffredi ha parlato di tutti i suoi assistiti e dopo Di Lorenzo e Mario Rui ha parlato anche di Matteo Politano. L’attaccante ha ricevuto un’offerta molto importante dall’Al Shabab, squadra del campionato arabo. Queste le sue dichiarazioni.

Politano? Per rendimento quest’anno è il miglior giocatore del Napoli. Quando arrivò qui mise a segno 10 gol, poi ha vinto uno scudetto e quest’anno ha fatto 6 gol e 5 assist. In questo momento è quello che ha espresso il miglior calcio al Napoli. Rinnovo? Con il il presidente avevamo parlato di rinnovo durante la scorsa estate ma per un motivo o per un altro i tempi si sono allungati e le discussioni per il prolungamento sono state rinviate.

Sulla nuova offerta dall’Arabia per il suo giocatore

È arrivata un’importante offerta dall’Arabia Saudita. Abbiamo lasciato libera scelta alla squadra ma il presidente è a conoscenza della volontà di Politano. È stato anche gentile a voler rivedere la situazione contrattuale del mio assistito ma le cose devono essere fatte in tempi più brevi sopratutto per rispetto al ragazzo stesso.

Sul rinnovo a fine stagione

Il presidente De Laurentiis ha sempre mantenuto la sua parola. Sono convinto che questa situazione verrà chiusa quanto prima. Vedo che c’è la volontà di rinnovare Politano. Se si vuole ribaltare questa stagione bisogna avere giocatori sereni, questo vale per tutti non solo per Politano. Non è nell’interesse di nessuno portare la situazione più in avanti. Se la situazione non venisse risolta presto, mi preoccuperei di avere un giocatore turbato per i prossimo sei mesi perché non lo avresti nè fatto partire nè rinnovato.

Mario Giuffredi ha inoltre raccontato che, essendo la squadra partenopea alla ricerca di un difensore, in estate ha consigliato ad Aurelio De Laurentiis di acquistare Luca Ranieri della Fiorentina, altro giocatore assistito da lui. Lo stesso Giuffredi ha svelato che lo aveva proposto al Napoli prima dell’arrivo di Natan. In estate il prezzo di Ranieri era abbordabile ma, secondo il procuratore, oggi il costo è aumentato. Diventato un titolare inamovibile della Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie alle ottime prestazioni fatte dall’inizio della stagione.