Bilancio Napoli, che risultato per De Laurentiis: azzurri al primo posto

De Laurentiis ha ottenuto ancora una volta un grande risultato per il bilancio del 2023 del Napoli: svelati i numeri.

Da sempre è ben nota la grande attenzione ai bilanci offerta da Aurelio De Laurentiis, tale da rendere il Napoli una delle pochissime società economicamente sane presenti nel calcio italiano. Il patron azzurro ha attuato una politica ben precisa su contratti e spese del club azzurro, rispettandola sempre con grande coerenza e unendola anche a grandi risultati come lo Scudetto della scorsa stagione.

A rendere ancora più sana e florida la situazione finanziaria del club è stata senza dubbio anche la rivoluzione dell’estate del 2022, con tanti calciatori meno giovani e dai contratti pesanti che hanno lasciato spazio ad altri più giovani ed economicamente più sostenibili.

Bilancio Napoli, numeri straordinari

A fotografare la situazione positiva delle casse del Napoli è anche l’approfondimento di Calcio & Finanza, la quale ha analizzato le cifre dei bilanci delle società di Serie A, resi noti da poco, in relazione alla stagione chiusa al 30 giugno 2023.

La situazione vede la Juventus in cima come la società che ha registrato il fatturato più alto, seguita da Inter e Milan. Tuttavia, la squadra che ha fatto meglio in termini di crescita è il Napoli: i ricavi rispetto al 2021/22 sono addirittura raddoppiati, passando da 175,9 a 359,2 milioni di euro nel 2022/23.

Il dominio del Napoli è indiscusso poi per quanto riguarda i ricavi netti, con un utile di 79.7 milioni di euro. Solo Milan e Atalanta, oltre agli azzurri, hanno chiuso in utile l’esercizio.