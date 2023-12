Dall’Inghilterra, clamorosa voce di mercato: “Vuole lasciare il Napoli già a gennaio”

Un calciatore azzurro è pronto a lasciare Napoli. La cessione sembrerebbe imminente.

Dopo Elmas, un altro calciatore azzurro presto potrebbe dire addio al Napoli dopo la conquista dello storico terzo Scudetto. Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che circolano in merito all’imminente addio del Cholito Simeone. Da tempo, l’attaccante argentino sembra aver mostrato diverse insoddisfazioni prima sotto la guida di Garcia e poi nell’attuale gestione di Walter Mazzarri. Il Napoli sta vivendo un periodo tutt’altro che felice, impensabile agli occhi dei tifosi dopo la vittoria dell’emblematico Scudetto.

La prima parte di stagione così nefasta del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, starebbe spingendo diversi giocatori del club partenopeo a valutare alcune opzioni, la più gettonata sembrerebbe quella di una strada che porta lontano dalle pendici del Vesuvio. Tra i calciatori azzurri insoddisfatti, ci sarebbe anche Giovanni Simeone. Seppur sia stato uno dei giocatori chiave della vittoria Scudetto, nonostante lo spazio limitato, il Cholito starebbe seriamente pensando di mettere fine alla sua avventura con la maglia del Napoli.

Simeone spiazza De Laurentiis

Giovanni Simeone starebbe valutando in modo serio la possibilità di mettere la parola fine alla sua avventura a Napoli. L’attaccante argentino classe 1995 vorrebbe maggiore spazio, ma in azzurro è chiuso da Victor Osimhen. Le chance di un minutaggio più considerevole sono davvero limitate ai partenopei, e per questo l’attaccante argentino avrebbe intenzione di salutare l’azzurro.

La volontà dell’ex calciatore dell’Hellas Verona sembra essere chiara. A confermarlo è la notizia lanciata stamani da Sky Sport UK, secondo cui Giovanni Simeone avrebbe chiesto alla società di Aurelio De Laurentiis di aprire le porte della cessione. Il calciatore argentino, insoddisfatto per lo scarso impiego, non vuole vedersi relegato in panchina per il resto della stagione.

Su Giovanni Simeone si sarebbero fatti avanti diversi club, molti arrivano da oltre manica, o meglio, dalla Premier League. Nonostante il poco utilizzo degli azzurri, il centravanti argentino fa gola a società come West Ham e Newcastle. A sbirciare da lontano sull’attuale situazione a Napoli di Giovanni Simeone ci sarebbero anche Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Real Betis.

Giovanni Simeone accetterebbe di buon grado le avance di uno di questi club, soprattutto di quelli legati alla Premier League. L’attaccante argentino avrebbe chiesto agli azzurri la cessione già nel mercato di gennaio. Dunque, questo lascia presagire che presto il centravanti argentino metterà fine alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Dopo essere entrato nella storia con la vittoria del terzo Scudetto, Giovanni Simeone prepara le valigie per una nuova avventura, lontano da Napoli.