Il Napoli spende come non mai, quanto ha stanziato De Laurentiis per il mercato

A poche ore da Roma – Napoli, a seguito delle dichiarazioni di De Laurentiis, il calciomercato in casa azzurra continua a farla da padrone.

“Elmas venduto, comprerò 3 giocatori, forse 3”, parole e musica di Aurelio De Laurentiis, che nella giornata di ieri ha annunciato almeno tre grossi movimenti di calciomercato in casa dei campioni d’Italia in carica. Una mini rivoluzione, a cui seguirà quella estiva, dove con ogni probabilità ci potrebbero essere altri addii e annessi nuovi arrivi.

Dichiarazioni chiare ed esplicite quelle del presidente, consapevole della necessità di una svolta che non può passare solamente dal rettangolo verde. Non vuole ripetere gli errori di 6 mesi fa, quando il Napoli è rimasto immobile sul mercato, crogiolandosi di uno scudetto atteso per troppo tempo. Non a caso, anche il rinnovo di Osimhen è stato confermato dal patron dei partenopei, un prolungamento ormai veramente chiuso, “Al 100%”, come raccontava il massimo esperto di mercato Fabrizio Romano in tarda notte.

Calciomercato, c’è la cifra del budget per gennaio

Saranno soprattutto difesa e centrocampo a subite il restyling principale, i due reparti che al momento necessitano di maggiori interventi, almeno secondo le necessità espresse dal tecnico Walter Mazzarri al patron.

Di questo avviso Il Mattino, che nella sua edizione odierna ha fatto il punto sul mese di gennaio, rendendo noto anche il budget stanziato dal patron per il prossimo mese. Secondo il quotidiano partenopeo, ADL avrebbe messo a disposizione del d.s Meluso ben 60 milioni, circa 30 derivanti dalla cessione di Elmas, più l’altra metà, facente parte del tesoretto del club.

Proprio il direttore sportivo scelto questa estate da De Laurentiis, avrà carta bianca e maggiori poteri, considerando quanto le operazioni targate Micheli, Lindstrom su tutte, non abbiano pagato, scatenando le ire del leader della FilmAuro. Staremo a vedere, intanto, però, i primi nomi sono iniziati a circolare: Kiwior e Scalvini su tutti per la difesa, che sarà probabilmente orfana di Ostigard, con il centrale dei gunners avanti. L’ex Spezia costa infatti 25 milioni ed è in uscita, discorso diverso per Svalvini, valutato 40 e su cui l’Atalanta punta.

Per la fascia in pole Mazzocchi, che dovrebbe sostituire Zanoli, sul terzino della Salernitana c’è da qualche settimana il Napoli, che ha ricevuto l’ok dei granata, che lo libererebbero per 4 milioni. Infine, a centrocampo, in attesa di sviluppi su Demme, pare Samardzic il prescelto per prendere il posto di Elmas.