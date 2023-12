De Laurentiis insoddisfatto, troppi errori: chi gestirà ora il mercato

Sarà un calciomercato di gennaio “diverso” in casa Napoli, alla ricerca di una svolta stagionale, sul campo e non.

Serve una svolta, il Napoli dello scorso anno, nonostante i soli 6 mesi che lo separano dal momento felice rappresentato dallo scudetto, ad oggi, è solamente un ricordo sbiadito.

La vetta è così lontana che quasi non si vede e gli azzurri, sono addirittura in lotta per il quarto posto, almeno sino a stasera, occupato dalla Fiorentina di Italiano, l’uomo che sembrava il prescelto per il post Luciano Spalletti.

Calciomercato di gennaio, c’è la decisione di ADL

Non è stato soddisfatto della sessione di calciomercato Aurelio De Laurentiis, che mantenendo un low profile, era convinto di poter ripetere l’annata precedente. Il leader della FilmAuro, si è fidato cecamente delle scelte del capo scouting Micheli.

Da Natan a Cajuste, passando per Lindstrom, operazioni che ad oggi non solo non hanno convinto, ma addirittura largamente deluso le aspettative, soprattutto per il polivalente trequartista danese, ad oggi, vero e proprio oggetto misterioso.

Per questa motivazione, secondo Il Mattino, sarà Mauro Meluso a gestire il budget da 60 milioni messo a disposizione dal presidente. L’ex Lecce e Spezia avrà carta bianca, cercando di conquistarsi quella fiducia riposta su di lui la scorsa estate e che ad oggi, pare vacillare.