Regalo di Natale, la promessa al TG1: De Laurentiis fa esultare i tifosi del Napoli

De Laurentiis show anche al TG1, il presidente ha promesso un regalo di Natale speciale ai tifosi del Napoli: le sue dichiarazioni

Questa mattina il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha toccato svariati temi. Dalla possibilità Superlega, fino al mercato di gennaio e l’addio ad Elmas. Come suo solito non ha rilasciato dichiarazioni banali, basti pensare alla frecciatina a Zielinski. Il quotidiano non è però l’unico mezzo scelto dal patron azzurro per far sentire la sua voce. Infatti, questa sera, durante la trasmissione del TG1 ha rimarcato il discorso di stamane.

Anche al TG1 ha parlato di Superlega. Qualche tempo fa ha criticato la primissima proposta dei club fondatori: “Sono sempre stato contrario dall’inizio e l’ho sempre manifestato, ma sono a favore di una democratica impostazione per la libertà d’impresa“. Il nuovo formato della competizione si propone però come torneo meritocratico accessibile a tutti, quindi il cambio d’opinione: “Il fatto di non avere più il monopolio di UEFA e FIFA potrà fare solo bene al calcio, perchè queste sono delle istituzioni da superare che non hanno modernizzato il calcio e lo hanno soltanto invecchiato”, il commento di De Laurentiis.

Le dichiarazioni di De Laurentiis

Nell’intervista il presidente azzurro si è anche soffermato sulla prossima gara del Napoli, che per lui ha inevitabilmente un sapore particolare: Roma-Napoli. Ma De Laurentiis è fiducioso: “Mi aspetto una bellissima partita in uno stadio caldo come l’Olimpico. Quindi sarà certamente un match all’insegna del calcio“.

Tra i tanti temi toccati dal patron degli azzurri c’è anche quello relativo alla tecnologia nel calcio, il VAR. “Non mi piace come viene gestito, ci sono molte cose che andrebbero modificate. Lo abbiamo sempre detto. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non commettano gli errori che recentemente hanno segnato il calcio italiano“, questo il parere di De Laurentiis, con annesso attacco alla classe arbitrale.

Poi, immancabile il riferimento alla trattativa più discussa del momento: il rinnovo di Victor Osimhen. Qualche settimana fa il presidente aveva annunciato che per il prolungamento è praticamente fatta, manca solo la firma del bomber nigeriano. Firma che, stando a quanto dichiarato da De Laurentiis, può essere il regalo di Natale perfetto per i tifosi del Napoli: “Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l’albero di Natale. Buon Natale a tutti“, augurando così buone feste natalizie ai tifosi azzurri.