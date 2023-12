De Laurentiis saluta Elmas: “L’ho venduto. Zielinski e Osimhen? Ecco la verità”

De Laurentiis si espone sul mercato, il destino di Elmas è oramai segnato, poi la dichiarazione a sorpresa sui rinnovi di Zielinski e Osimhen

Manca poco all’inizio del calciomercato invernale, ma le trattative del Napoli sono già entrate nel vivo. In particolare, in queste settimane sono molto forti le voci attorno ad una possibile cessione di Eljif Elmas, con il Lipsia in testa alle pretendenti per il jolly macedone. Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa è già in stato avanzato, manca davvero poco per chiudere l’affare.

In un’intervista concessa all’edizione odierna del Corriere dello Sport si è esposto sull’argomento il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha di fatto salutato il macedone: “Elmas? Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”, questo il commento del presidente.

Le dichiarazioni di De Laurentiis sui rinnovi di Zielinski ed Osimhen

Tanti i temi toccati durante l’intervista, ma tra questi non poteva mancare il rinnovo più discusso degli ultimi tempi, quello di Victor Osimhen. Qualche settimana fa De Laurentiis aveva fatto intendere che l’accordo è davvero vicino e questa mattina il presidente ci ha tenuto a ribadire il concetto: “L’ho detto e lo ripeto: siamo in dirittura d’arrivo“, la rassicurazione del patron.

Infine, restando in ambito rinnovi, De Laurentiis ha parlato anche dell’altra trattativa calda, quella per il prolungamento di Piotr Zielinski. Più vago stavolta il presidente azzurro, che ha detto: “Stiamo parlando”. Ha poi aggiunto:

Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie.

Una dichiarazione, quella rilasciata al Corriere dello Sport, poco rassicurante per i tifosi del Napoli. A questo punto, si riducono ancor di più le possibilità di veder giocare Zielinski con la maglia del Napoli la prossima stagione. Magari, riferendosi “a certe nebbie”, ADL fa riferimento anche all’interesse di Inter e Juventus, estimatrici del centrocampista polacco.