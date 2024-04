Barcellona in pressing per Kvara: spunta il piano di De Laurentiis

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia: pronta la mossa di De Laurentiis per restiere all’assalto del Barcellona.

Con la cessione di Victor Osimhen che si avvicina sempre più, il Napoli si appresta a trovare un nuovo leader tecnico da cui ripartire il prossimo anno. Sicuramente Aurelio De Laurentiis regalerà al prossimo allenatore del Napoli, un attaccante di alto livello che possa sostituire Osimhen, ma il fulcro della squadra non sarà più il centravanti.

L’idea del Napoli, infatti, è quella di porre al centro del progetto azzurro Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, dopo due stagioni all’ombra del Vesuvio, è pronto a prendere le redini in mano della squadra e guidarla verso traguardi importanti.

Questo è quello che si aspetta anche Aurelio De Laurentiis, che però deve fare i conti con le importanti voci di mercato che riguardano proprio il numero 77 georgiano.

Futuro Kvara, la strategia del Napoli per trattenerlo

Nelle sue prime due stagioni in maglia azzurra, Kvaratskhelia ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori al mondo e di avere ancora ampi margine di crescita. Ricordiamo, infatti, che si sta parlando solo di un classe 2001 e che il massimo del suo potenziale non è ancora stato espresso.

Le sue qualità, ormai, sono note a tutti e per questo motivo Kvaratskhelia è finito nel mirino dei top club di mezza Europa. Tra questi c’è anche il Barcellona di Xavi che ha iniziato il proprio pressing asfissiante per andare a rinforzare il reparto offensivo blaugrana.

Aurelio De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia. Vendere nella stessa sessione di mercato sia Osimhen che Kvaratskhelia rischierebbe di generare una vera e propria rivolta da parte dei tifosi perchè dopo una stagione fallimentare questo non sarebbe accettabile.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il patron azzurro ha in mente una strategia per blindare l’esterno georgiano. Era atteso in questi giorni l’arrivo di Mamuka Jugeli, agente di Kvara, e così è stato. Nei giorni della presentazione del film “Sarò con Te“, dunque, ci sarà anche l’opportunità di intavolare il discorso riguardo il rinnovo di Kvaratskhelia.

A respingere l’assalto del Barcellona, inoltre, c’è la valutazione che il Napoli fa di Kvaratskhelia. De Laurentiis, infatti, non cederà il georgiano per meno di 130 milioni di euro. Questa cifra non è accessibile a tutti e i problemi finanziari del Barcellona rischiano di diventare un ostacolo insormontabile.