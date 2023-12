Calciomercato Napoli, De Laurentiis annuncia i colpi di gennaio

Il calciomercato di gennaio del Napoli sarà fondamentale per dare una svolta alla stagione: l’annuncio di De Laurentiis tranquillizza i tifosi.

La prima parte di stagione è stata disastrosa per gli azzurri che non sono minimamente riusciti a ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso e non hanno dato modo al popolo napoletano di godersi a dovere lo Scudetto cucito sul petto.

Calciomercato Napoli, arrivano almeno tre colpi a gennaio

Il calciomercato invernale sarà la possibilità per migliorare la squadra e il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a sborsare una cifra considerevole per portare nuovi volti in azzurro.

La cessione di Elmas è stata annunciata da De Laurentiis in persona nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche di mercato in entrata e della situazione di Zielinski e Osimhen.

“Almeno tre operazioni“, annuncia De Laurentiis al Corriere dello Sport, lasciando capire che vuole rivoluzionare il Napoli già nel corso del calciomercato di gennaio. E poi lo stesso patron azzurro svela in quali ruoli arriveranno nuovi calciatori: “Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due“.