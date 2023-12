È la nuova stella del calcio europeo: il Napoli annusa il colpaccio, di chi si tratta

Sarà un mercato di gennaio probabilmente movimentato per il Napoli, che nella sessione di riparazione, proverà a colmare alcune lacune.

Questa estate il Napoli di Aurelio De Laurentiis, nonostante il tricolore cucito sul proprio petto, ha scelto la via del calciomercato low cost. Qualche rinnovo, da quello di Lobotka, sino a quello di Di Lorenzo, passando per Mario Rui, oltre che pochi interventi mirati.

Nonostante l’ampia disponibilità, derivante dagli introiti scudetto/champions e dalla cessione di Kim, sono arrivati sotto l’ombra del Vesuvio due profili sconosciuti: Cajuste e Natan, operazioni a titolo definitivo per circa 20 milioni totali. Ultima operazione dei partenopei, effettuata last minute, è stata infine quella di Lindstrom, costato circa 30 milioni e ad oggi oggetto misterioso degli azzurri.

Insomma, se l’estae rivoluzionaria del 2022 era stata quella delle scelte azzeccate, ad oggi, le operazioni del nuovo corso targato Meluso non hanno oggettivamente fruttato.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa?

Ad un calciomercato non propriamente sufficiente, si è aggiunta la sfortuna, con vari azzurri che nelle ultime settimane sono andati a riempire l’infermerie del club, su tutti, i terzini sinistri. Prima Mario Rui, infortunatosi nell’ultima partita della gestione Garcia, poi Mathias Olivera, all’inizio del nuovo corso targato Mazzarri.

Infortuni arrivati quasi simultaneamente, che hanno costretto l’ex tecnico del Cagliari a schierare nelle ultime 4 gare e mezzo (con domani saranno 5), delle soluzioni rimaneggiate. Prima Juan Jesus, poi Natan, due brasiliani mai in grado di convincere a pieno nel ruolo di esterno basso, almeno sino all’ultima gara contro il Braga in Champions, in cui l’ex Red Bull Bragantino è risultato l’MVP del match, mostrando i progressi prospettati da Mazzarri nelle settimane antecedenti.

Nonostante il rientro imminente di Rui, però, per Olivera si dovrà attendere il 2024, costringendo l’allenatore del Napoli a dover alternare al portoghese proprio Natan, in modo da non incorrere in nuovi infortuni. Una soluzione, che priverebbe il toscano di una pedina nel mezzo, dovendo far di necessità virtù con soli 3 difensori centrali di ruolo: Juan Jesus, Rrahmani ed Ostigard.

Per questa motivazione, De Laurentiis sarebbe intenzionato a muoversi rapidamente, provando a chiudere alcuni colpi in entrata all’inizio del nuovo anno. Dal Belgio, il portale Voetbalkrant, ha reso noto l’interessamento dei partenopei per il gioiellino del Brugge, Jorne Spileers.

Il centrale, classe 2005, solamente 18 anni, è uno dei giovani in rampa di lancio del club belga, da sempre fiucina di ottimi talenti. Transfermarkt, lo valuta 4,5 milioni di euro, il Brugge, ovviamente, lo cederebbe unicamente per una cifra superiore, a maggior ragione in caso di rinnovo di contratto. Pista non escludibile, su cui i fiamminghi stanno lavorando.