Politano da brividi: il post social fa emozionare tutti – FOTO

Matteo Politano è uno dei protagonisti, in positivo, di questa prima di stagione per un Napoli che, con Rudi Garcia, ha fatto non poca fatica. Il numero 21 azzurro, convocato anche da Luciano Spalletti in Nazionale, fa commuovere tutti con un post.

È stata una delle poche note liete di un Napoli che in questo inizio di stagione ha fatto fatica a imporsi, vedendosi allontanare per ora la lotta Scudetto. Il tempo e il margine, oltre che le qualità dei vari singoli, non mancano, motivo per cui tutti confidano nella cura Walter Mazzarri, subentrato sulla panchina dei Campioni d’Italia al posto di Rudi Garcia. La speranza è che anche sotto il tecnico di San Vincenzo, l’ex Sassuolo e Inter riuscirà comunque a confermare il suo ottimo momento.

Prestazioni e numeri importanti per l’esterno d’attacco dei partenopei, che gli sono valse anche la stima da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a sua volta ad assecondare la voglia di Politano di restare in azzurro a vita. Tutto passa da un rinnovo di contratto che, a quanto pare, è voluto con forza dallo stesso diretto interessato. Una scelta di vita dovuta anche alla sua compagna Alessandra, nuova fiamma di un Matteo Politano sempre più formato trascinatore.

Dedica bellissima di Politano sui social: il post è commovente

Alessandra è la donna che ha conquistato il cuore del beniamino dei tifosi, Matteo Politano. L’esultanza con dedica arrivata in occasione di Napoli-Union è un’ulteriore conferma di una storia d’amore che ormai sembra aver cambiato la vita del calciatore dei partenopei.

I due, negli ultimi mesi, sono stati colpiti inoltre da un grave lutto: è venuto a mancare, infatti, il padre di Alessandra, suocero dunque di Politano. Il 60enne si è spento nello scorso settembre dopo un lungo ricovero all’ospedale Cardarelli: evento che ha toccato in modo particolare il numero 21 azzurro, che era in ritiro con i suoi compagni a Braga, prima del match di Champions League, quando ha ricevuto la terribile notizia.

Ed è a lui che è dedicato l’ultimo post di Alessandra, compagna di Politano, su Instagram. “Alla coppia più scombinata del mondo, buon volo e buona vacanza. Divertitevi e state attenti“: questo il messaggio immortalato nello screen toccante pubblicato nei giorni scorsi da lady Politano. Immancabile il commento dello stesso Matteo, a dimostrazione del grande legame che c’era tra i due. “Ciao pazzo”, con tanto di cuori in emoji: un omaggio che ha fatto commuovere tutti i tifosi del Napoli.