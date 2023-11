Esultanza con dedica: chi è Alessandra, la nuova fiamma di Politano

Il motivo della “A” fatta con le dita dopo ogni gol è stato svelato: Politano ha una nuova fiamma e il suo nome è Alessandra.

Matteo Politano è senza ombra di dubbio il calciatore più in forma in questo inizio stagione del Napoli. In campionato sono già cinque i gol messi a segno in undici presenze, score che sale a sei gol complessivi se si considera l’ultimo siglato in Champions League nel pareggio interno per 1-1 contro i tedeschi dell’Union Berlino. In Serie A, oltre alle cinque reti, ha fornito anche tre assist vincenti ai propri compagni: il 33% dei gol segnati dal Napoli (24) ha il suo zampino.

Un momento sicuramente d’oro che sta creando però qualche difficoltà all’ultimo arrivato Jesper Lindstrom. Il danese viene impiegato pochissimo da Rudi Garcia e uno dei motivi principali è proprio legato al rendimento eccellente di Politano. L’ex Inter si sta ritagliando il suo spazio a suon di gol ed è proprio dopo ogni rete segnata che l’attaccante azzurro ha messo in mostra una nuova esultanza, formando una “A” con le dita. Ma a chi è rivolta questa “A”? La dedica è per Alessandra, la sua nuova fidanzata.

Nuova storia d’amore per Politano

La nuova love story di Politano ha inizio diversi mesi fa, precisamente poco prima dell’estate. L’attaccante del Napoli era fidanzato da tre anni ormai con Ginevra Francesca Sozzi, pr milanese ed ex di Paulo Dybala, con la quale ha avuto anche una figlia, Giselle, nata il 19 giugno 2021. I rumors su una separazione iniziavano a circolare già da quando sui social non si vedevano più foto insieme. Le conferme sono arrivate proprio quando sono iniziate a circolare invece scatti e commenti romantici tra Politano e la nuova fiamma Alessandra.

Della ragazza napoletana si sa davvero poco, anche il cognome è sconosciuto. Su Instagram conta più di 16 mila follower e la sua foto del profilo è proprio un selfie con il suo nuovo ragazzo. I due hanno trascorso le vacanze insieme quest’estate e l’esultanza con dedica è un’ulteriore conferma di un rapporto d’amore che sta fiorendo.