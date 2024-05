Napoli sul talento del Frosinone, il giocatore esce allo scoperto: “Sogno una big”

Il Napoli si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e guarda in casa Frosinone: il talento esce allo scoperto sul futuro.

La prossima estate sarà ricca di cambiamenti per il Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole dimenticare al più presto e ad ogni costo la pessima stagione attuale e vuole regalare al prossimo tecnico azzurro una rosa competitiva e che possa lottare per traguardi importanti.

Gli azzurri cambieranno moltissimo all’interno della propria rosa. Oltre alla cessione di Osimhen, che impone alla coppia De Laurentiis-Manna di trovare subito un sostituto all’altezza, gli azzurri dovranno cambiare moltissimo a centrocampo.

Gli unici sicuri del posto in squadra sono Lobotka e Anguissa, a cui andranno aggiunti anche Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho che torneranno alla base dopo gli ottimi prestiti rispettivamente a Cagliari e Verona.

Il centrocampo, però, andrà rinforzato ulteriormente e sono moltissimi i nomi che circolano nelle ultime settimane. Il Napoli, inoltre, ha messo da tempo nel mirino il talento del Frosinone: Marco Brescianini.

Mercato Napoli, Brescianini: “Sogno una big per il futuro”

Nell’ultima stagione una squadra che ha fortemente impressionato è il Frosinone. I ciociari, guidati sapientemente da Eusebio Di Francesco hanno entusiasmato per la tipologia di calcio espresso.

Le luci dei riflettori, ovviamente, sono stati puntati tutti su Matias Soulè, ma c’è un altro giocatore tra le fila dei ciociari che ha fatto molto bene. Si tratta di Marco Brescianini che da tempo è finito nel mirino del Napoli.

L’ex giocatore di proprietà del Milan ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Interrogato sul proprio futuro e sulla possibilità di vestire la maglia azzurra, Brescianini ha risposto così.

“Il sogno, ovviamente, è giocare in una big. Non è stato facile lasciare il Milan dove sono stato da quando avevo otto anni”.

Brescianini si è rivelato una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco. La sua crescita, poi, è stata esponenziale dato che lo scorso anno ha giocato i playout di Serie B con la maglia del Cosenza.

Quest’anno per il Frosinone i risultati, purtroppo, sono arrivati a correnti alternate, ma il Napoli ha pagato carissimo i confronti contro il Frosinone. In Coppa Italia è arrivato un umiliante 0-4 al Maradona, mentre in campionato è arrivato un pareggio per 2-2 che ha estromesso il Napoli dalla lotta alla Champions League.