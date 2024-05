Mercato Napoli, occhi sul bomber da 26 gol stagionali: è seguito da mezza Europa

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Victor Osimhen: occhi sul bomber da 26 gol in stagione, ma c’è la concorrenza di mezza Europa.

La prossima estate il Napoli vedrà andar via Victor Osimhen. Il centravanti azzurro è richiesto da tutti i top club del mondo e dovrà solo scegliere l’opzione migliore per il suo futuro. La prossima squadra dovrà accordarsi unicamente con Osimhen, mentre al Napoli dovrà versare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis, in coppia con il futuro ds Manna, non vogliono ripetere gli errori dello scorso anno. Per questo motivo sono già al lavoro per trovare il sostituto ideale del capocannoniere della scorsa Serie A. Gli azzurri, infatti, non vogliono perdere tempo per poi ritrovarsi impreparati come accaduto la scorsa estate nell’ambito della cessione di Kim MinJae.

I nomi che sono stati accostati ai partenopei sono molteplici con Jonathan David che sembra essere in pole position nei pensieri della dirigenza azzurra e ci sarebbero già stati dei contatti tra Manna e l’entourage del giocatore. Ora, però, sono in crescita anche le quotazione di Kevin Denkey, centravanti del Cercle Bruges e che già in passato era stato accostato al club partenopeo.

Sostituto Osimhen, il Napoli punta Denkey: le ultime

Il nome di Kevin Denkey era stato accostato già diverse settimane fa al Napoli. Gli azzurri vedono nel centravanti classe 2000 le qualità ideali per sostituire Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato da Sebastien Denis, giornalista di FootMercato, pare che l’interesse degli azzurri per il centravanti togolese del Cercle Bruges è cresciuto moltissimo nell’ultimo periodo.

Nell’ultima stagione, Denkey è stato autore di ben 26 gol e ha attirato su di sè l’interesse di moltissime squadre. In particolare c’è il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo per difendere il titolo. La squadra di Xabi Alonso starebbe già pensando ad un’offerta.

Sullo sfondo, invece, ci sono il Borussia Dortmund, il Tottenham, il Monaco e il Napoli. Il Monaco, però, potrebbe avere un diritto di prelazione per Denkey in quanto il Cercle Bruges è una sorta di succursale del club transalpino.

Il Napoli continua a seguirlo sempre più da vicino consapevole che si tratta di un colpo alla portate degli azzurri. La valutazione, infatti, sicuramente non spaventa il Napoli. Secondo quanto riportato sempre da FootMercato, il Cercle Bruges potrebbe lasciarlo partire per 20 milioni di euro.