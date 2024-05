Napoli a Bagnoli, importante novità: ora è ufficiale

Si riapre la questione nuovo stadio del Napoli e arriva una novità importante riguardo l’area di Bagnoli: c’è l’annuncio ufficiale.

Nelle ultime settimane è tornata di attualità la questione relativa al nuovo stadio del Napoli. Qualche giorno fa, infatti, si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra Aurelio De Laurentiis, il Sindaco di Napoli e commissario dell’area di Bagnoli, Gaetano Manfredi e il Ministro Raffaele Fitto.

I due esponenti statali condividono l’idea che lo Stadio Maradona sia la soluzione migliore per il futuro anche pensando al fatto che gli Europei del 2032 sono molto più vicini di quel che sembra e costruire da zero un nuovo impianto sarebbe molto complicato.

De Laurentiis, invece, è convinto che la soluzione migliore per il Napoli sia la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli, nell’area dell’ex Italsider. In questo modo, durante i lavori, il Napoli potrebbe continuare a giocare al Maradona e non perdere circa 100 milioni di euro in tre anni provenienti dagli incassi dei biglietti.

I toni dell’incontro erano comunque rimasti molto distesi e De Laurentiis era ancora fiducioso di poter perseguire la propria idea. Ora, arrivano una notizia ufficiale che potrebbe essere la svolta.

Area Bagnoli, approvato il Decreto Coesione: le ultime

Arrivano novità importanti riguardo l’area di Bagnoli dove vorrebbe costruire De Laurentiis il nuovo impianto. La zona, infatti, è da sottoporre a bonifica e la svolta decisiva potrebbe essere arrivata.

Secondo quanto riportato dal TgR Campania, è stato approvato il Decreto Coesione che prevede la messa a disposizione per la bonifica di 1,2 miliardi di euro. In questo modo la bonifica potrebbe essere accelerata di molto rispetto ai tempi previsti.

Di seguito l’annuncio del Ministro Fitto: